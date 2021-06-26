Sürpriz aşkta sürpriz son!
Gülcan Arslan’la aşk yaşamaya başlayan Uraz Kaygılaroğlu, sevgilisiyle Fethiye’de tatile çıkmıştı. Ünlü çiftin denizdeki romantik dakikaları objektiflere yansımıştı. Hızlı başlayan aşk hızlıca bitti.
26 Haziran 2021, Cumartesi 19:13 Son Güncelleme:
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Kızının annesi Melis İşiten’den boşandıktan sonra aşk hayatıyla gündemden düşmeyen Uraz Kaygılaroğlu, sürpriz bir ilişki yaşamaya başlamıştı. Berrak Tüzünataç’la aşkı kısa süren Uraz Kaygılaroğlu gönlünü başka bir güzel oyuncu Gülcan Arslan'a kaptırmıştı.
2 ay birlikte olduğu Berrak Tüzünataç’dan geçen Mayıs’ta ayrılan Uraz Kaygılaroğlu 10 gün önce Gülcan Arslan’la yeni bir aşka yelken açmıştı. GazeteVip’in iddiasına göre; çift birlikte çıktıkları tatil sonrası ayrıldı.
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