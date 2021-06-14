Sürpriz yumurtalarla harfler (OYUN)

Malzemeler: Sürpriz yumurta kutuları ve keçeli kalem. Yaş: 4+

NASIL OYNANIR?

Çocuğunuzun harflerin alfabetik sıralamasını pekiştirmesini ister misiniz? O zaman hadi başlayalım! Evde ne kadar sürpriz yumurta kutusu varsa hepsini alınız. Bu sürpriz yumurta kutularının altını ve üstünü ayrı şekillerde kullanabilirsiniz. Eğer yoksa onun yerine balonları çok küçük bir şekilde şişirip ve bağlayıp kullanabilirsiniz. Sonrasında her birinin üzerine alfabedeki bütün harfleri teker teker yazınız. Yazdıktan sonra çocuğunuzun önüne hepsini karmaşık bir şekilde koyunuz. Son olarak harfleri alfabetik sıraya göre yerleştirmesini isteyiniz. Yalnız unutmayınız ki çocuğunuzun eline aldığı her harfi sesli bir şekilde tekrar etmelidir.