Sürükleyici hikâyesiyle sizi koltuğunuza yapıştıracak 5 oyun

Ezio Auditore da Firenze’nin Floransa ve Roma’daki suikastçi günlerine tanık olacağımız serinin ikinci oyunu; esasında oyun dinamikleri ve hepsinden öte muhteşem hikâyesiyle soluksuz bir oyun deneyimi sunuyor. Rönesans İtalya’sının atmosferinden beslenen hikâye tarih meraklılarına yönelik de uygun bir anlatım tekniği taşıyor.

Tamriel kıtasında geçen serinin beşinci oyunu; yenilenen oyun dinamikleri ve kış atmosferiyle içimizi ürperten bir yapıyı bize sunuyor. Elbette buradaki en önemli sürükleyici unsur ise oyunun ana hikâyesi… Ejderhaların ruhunu emebilen, onlarla konuşabilen ve hükmeden bir karakteri yönettiğimiz oyun; açık dünyasıyla da soluksuz bir oyun deneyimini beraberinde sunuyor.

Polonya’nın coğrafyası ve Polka müzikleri bir oyuna nasıl başarılı aktarılabilir? Elbette Witcher serinin üçüncü oyunu olan Wild Hunt’la! Serinin dünyaca üne kavuşmasını sağlayan üçüncü oyun; sürükleyici hikâyesiyle de serinin en iyi bölümü olma özelliğini taşıyor. Rahat bir oyuncu koltuğu almalısınız demiştik değil mi? Çünkü diğer oyunlarda da olduğu gibi The Witcher başından kalkmak istemeyeceğiniz bir hikâye dinamikliği sunuyor.

17.YY’ın ünlü korsanları Henry Avery ve Thomas Tew’in hazinesinin peşinde düştüğümüz serinin dördüncü oyunu; geçmiş ve bugünün kurgu yapısını da beraberinde taşıyan bir senaryoya sahip. Madagaskar’a uçak bileti almak yerine bu oyunu oynamanız yeterli olabilir. Çünkü yaşayacağınız atmosfer neredeyse gerçeğiyle aynı derecede bulunuyor.

Zombi istilası, tedavi umudu ve baba-kız ilişkisi. Birbirinden çok uzak yapı taşıyan bu üç unsur nasıl bir araya gelebilir? Elbette başarılı bir konsept senaryoyla. Naughty Dog’ın en ünlü yapımlarından biri olan The Last of Us; sürükleyici hikâyesiyle oyun dünyasına ‘duygusal bağ’ın ne kadar önemli olduğunu da hatırlatan bir konsept iş olarak öne çıkıyor. The Last of Us; tüm özellikleriyle uzun saatlerinizi başından kalkmadan harcamak zorunda hissedeceğiniz müthiş bir oyun.

Oyunculara özel tasarlanan koltukları şimdi keşfet!