Sürükleyici hikâyesiyle sizi koltuğunuza yapıştıracak 5 oyun
Günümüzde oyun dünyası, paradigması sürekli değişen; sektördeki dinamik yapılarla kendini sürekli yenileyebilen bir hâle büründü. Fakat hâlen ‘90’ların oyunlarının günümüzdeki çoğu oyundan fazlası var gibi gözüküyor... Bu elbette sürükleyici bir hikâyeden kaynaklanıyor. Fakat günümüzde de bunu az da olsa başarabilen, oyuncuyu sanki sürükleyici bir hikâyenin baş kahramanı gibi hissettiren yapımlar mevcut. Önemli olan bunları keşfetmek! Sizi uyaralım, sürükleyici hikâyeye sahip oyunlardan önce rahat bir oyuncu koltuğu almanızda fayda var! Çünkü bu oyunların hepsi soluksuz bir oyun deneyimini kullanıcıya sunmasıyla ünlü.
16 Haziran 2020, Salı 07:35 Son Güncelleme:
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1- Assassin’s Creed 2
Ezio Auditore da Firenze’nin Floransa ve Roma’daki suikastçi günlerine tanık olacağımız serinin ikinci oyunu; esasında oyun dinamikleri ve hepsinden öte muhteşem hikâyesiyle soluksuz bir oyun deneyimi sunuyor. Rönesans İtalya’sının atmosferinden beslenen hikâye tarih meraklılarına yönelik de uygun bir anlatım tekniği taşıyor.
2- The Elder Scrolls V: Skyrim
Tamriel kıtasında geçen serinin beşinci oyunu; yenilenen oyun dinamikleri ve kış atmosferiyle içimizi ürperten bir yapıyı bize sunuyor. Elbette buradaki en önemli sürükleyici unsur ise oyunun ana hikâyesi… Ejderhaların ruhunu emebilen, onlarla konuşabilen ve hükmeden bir karakteri yönettiğimiz oyun; açık dünyasıyla da soluksuz bir oyun deneyimini beraberinde sunuyor.
3- The Witcher 3: Wild Hunt
Polonya’nın coğrafyası ve Polka müzikleri bir oyuna nasıl başarılı aktarılabilir? Elbette Witcher serinin üçüncü oyunu olan Wild Hunt’la! Serinin dünyaca üne kavuşmasını sağlayan üçüncü oyun; sürükleyici hikâyesiyle de serinin en iyi bölümü olma özelliğini taşıyor. Rahat bir oyuncu koltuğu almalısınız demiştik değil mi? Çünkü diğer oyunlarda da olduğu gibi The Witcher başından kalkmak istemeyeceğiniz bir hikâye dinamikliği sunuyor.
4- Uncharted 4: A Thief’s End
17.YY’ın ünlü korsanları Henry Avery ve Thomas Tew’in hazinesinin peşinde düştüğümüz serinin dördüncü oyunu; geçmiş ve bugünün kurgu yapısını da beraberinde taşıyan bir senaryoya sahip. Madagaskar’a uçak bileti almak yerine bu oyunu oynamanız yeterli olabilir. Çünkü yaşayacağınız atmosfer neredeyse gerçeğiyle aynı derecede bulunuyor.
5- The Last of Us
Zombi istilası, tedavi umudu ve baba-kız ilişkisi. Birbirinden çok uzak yapı taşıyan bu üç unsur nasıl bir araya gelebilir? Elbette başarılı bir konsept senaryoyla. Naughty Dog’ın en ünlü yapımlarından biri olan The Last of Us; sürükleyici hikâyesiyle oyun dünyasına ‘duygusal bağ’ın ne kadar önemli olduğunu da hatırlatan bir konsept iş olarak öne çıkıyor. The Last of Us; tüm özellikleriyle uzun saatlerinizi başından kalkmadan harcamak zorunda hissedeceğiniz müthiş bir oyun.
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