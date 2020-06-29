Survivor'da bu akşam haftanın 2. dokunulmazlık oyunu oynandı. Oyunu dün akşam olduğu gibi yine Sercan kazandı ve bir eleme adayı daha belli oldu. Survivor 2020, bu akşam 121. bölümüyle ekrana geldi. Sercan Yıldırım, bu akşam yine dokunulmazlık oyununu kazandı. Peki 2. eleme adayı kim oldu?

Bu akşam Sercan ve Berkan finale yükselen isimler oldu. 2. dokunulmazlığı kazanan isim yine 2'de 2 yapan Sercan oldu.

Survivor'da 2. eleme adayı kim oldu?

Survivor'da 2. dokunulmazlığı da kazanan Sercan Yıldırım, Berkan'ın ardından 2. eleme adayı olarak Nisa'yı gösterdi.







