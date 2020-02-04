TV8'de 16 Şubat Pazar günü baylaşacak Survivor 2020' yarışmasında, ünlüler takımı netleşmeye başladı. Oyuncu Ersin Korkut, şarkıcı Emrah'ın oğlu Tayfun Erdoğan ve futbolcu Sercan Yıldırım'ın ardından Survivor 2020'de şampiyonluk mücadelesi verecek 3 isim daha belli oldu. 16 Şubat'ta başlayacak fenomen yarışmanın yeni sezonunda; Uğur Pektaş, Yasin Obuz ve Cemal Can Canseven de boy gösterecek.

Survivor Yasin Obuz kimdir?

21 Kasım 1988 doğumlu Yasin Obuz, çocukluğundan beri spor yapıyor. Sirkeci'de küçük bir işletmesi olan Onuz, geçen sezon Masterchef yarışmasındaki performansıyla adından söz ettirdi.

Survivor Uğur Pektaş kimdir?

16 Nisan 1979 doğumlu Uğur Pektaş, 2005 yılında yaşadığı Survivor şampiyonluğunun ardından yeniden fenomen yarışma ile ekranlara dönüyor. Ünlü oyuncu, 'Arka Sokaklar' dizisi ile büyük ses getirdi.

Survivor Cemal Can Canseven kimdir?

İzmir doğumlu, 24 yaşındaki Cemal Can Canseven, Yeditepe Üniversitesi Reklam Tasarımı ve İletişim bölümünü okurken, arkadaşının bir tavsiyesi üzerine okulunu dondurup İstanbul DJ Academy'de DJ’lik eğitimi almaya başladı.

Tayfun Erdoğan

Ersin Korkut

Sercan Yıldırım





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