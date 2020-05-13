Magazin Survivor 2020'de gönüllüler, Instagram canlı yayınında rekor kırdı

Survivor 2020'de gönüllüler, Instagram canlı yayınında rekor kırdı

Magazin

Survivor 2020'de gönüllüler, Instagram canlı yayınında rekor kırdı

TV 8’de hafta içi her gün ekrana gelen yarışmada geçtiğimiz hafta iletişim ödülünü kazanan ünlüler takımı Acun Ilıcalı’nın Instagram hesabından yayın yapmışlardı. Bu hafta ödülün sahibi olan takım gönüllüler oldu. Gönüllüler takımı geçtiğimiz hafta ünlüler takımının yaptığı gibi Acun Ilıcalı’nın Instagram hesabından canlı yayın yaptılar.

13 Mayıs 2020, Çarşamba 19:02 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Survivor 2020’de iletişim ödülünü kazanan gönüllüler takımı Acun Ilıcalı'nın Instagram hesabı üzerinden 17:30’da canlı yayına başladı. 680 bin anlık rakamla başlayan canlı yayın kısa süre içerisinde 1 milyona ulaştı.

“Danla bir şeyler yap"

Gönüllü takımından Cemal Can'ın fenomen arkadaşı Danla Bilic'e yaptığı çağrı izleyicileri güldürdü. Cemal Can yayında “Danla bir şeyler yap yayına çağır herkesi 1 milyon olalım” dedi. Yayının sonlarına doğru “Bana sürekli oy at Danla” çağrısında bulunan Cemal Can izleyicileri kahkahaya boğdu.

Acun Ilıcalı şaşkınlığını gizleyemedi

Yarışmacıların ısrarı üzerine 800 binlerdeyken yayını kapatmayan Acun Ilıcalı 4 dakika içerisinde yayının 1 milyona uğraştığını görünce şaşkınlığını ve sevincini gizleyemedi.


https://www.instagram.com/tv/CAIj8XhlZt7/?igshid=1xe2tgthkd3l4

Bu Video
İlgini
Çekebilir
Yazarlarımızdan
Filiz Özkol
13 Mayıs 2020 günlük burç yorumları
Filiz Özkol
Elif Demirtaş Bilir
Selin Ciğerci’ye sapık şoku
Elif Demirtaş Bilir
Yasemin Candemir
Corona virüsün öğrettikleri
Yasemin Candemir
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER 5 dakikada dünyadan magazin (13 Mayıs 2020)