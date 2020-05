Survivor 2020’de iletişim ödülünü kazanan gönüllüler takımı Acun Ilıcalı'nın Instagram hesabı üzerinden 17:30’da canlı yayına başladı. 680 bin anlık rakamla başlayan canlı yayın kısa süre içerisinde 1 milyona ulaştı.

“Danla bir şeyler yap"

Gönüllü takımından Cemal Can'ın fenomen arkadaşı Danla Bilic'e yaptığı çağrı izleyicileri güldürdü. Cemal Can yayında “Danla bir şeyler yap yayına çağır herkesi 1 milyon olalım” dedi. Yayının sonlarına doğru “Bana sürekli oy at Danla” çağrısında bulunan Cemal Can izleyicileri kahkahaya boğdu.

Acun Ilıcalı şaşkınlığını gizleyemedi

Yarışmacıların ısrarı üzerine 800 binlerdeyken yayını kapatmayan Acun Ilıcalı 4 dakika içerisinde yayının 1 milyona uğraştığını görünce şaşkınlığını ve sevincini gizleyemedi.