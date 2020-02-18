İlgiyle beklenen 'Survivor' programı, 16 Şubat Pazar akşamı başladı. Aynı gün 'Survivor Panorama' programına katılan Acun Ilıcalı, iki ismin sakatlandığını ve yüzde 99 yarışmaya devam edemeyeceğini duyurdu. 'Survivor 2020'nin üçüncü bölüm fragmanında ise bir detay Survivor hayranlarının dikkatinden kaçmadı. Ada konseyinde konuşan Ilıcalı'nın, "Ünlüler takımıyla ilgili maalesef kötü haberlerim var" açıklaması şaşkınlık yarattı. Bu açıklama sırasında ünlüler takımı yarışmacıları arasında Uğur Pektaş'ın yer almaması dikkat çekti. Survivor'ın ilk şampiyonu olan 40 yaşındaki oyuncu, dizindeki sakatlığı nedeniyle ilk oyun dışında mücadele edemedi.

Uğur Pektaş sakatlandı mı elendi mi?

Uğur Pektaş, sakatlığıyla ilgili son durumu sorulması üzerine, "Hala üzerine basamıyorum" dedi.

Acun Ilıcalı'nın "İki yarışmacı devam edemeyecek" ve "Ünlülere kötü haberim" açıklamalarının ardından Uğur Pektaş'ın konseyde bulunmaması "Diskalifiye mi oldu?" sorusunu akıllara getirdi.

Ünlü oyuncunun hayranları, ilk gün sosyal medyada TT (gündem) olan Uğur Pektaş'ın yarışmaya devam etmesi gerektiği yönünde yüzlerce mesaj yayınladı.

Uğur Pektaş ve Şaziye İvegin diskalifiye oldu

Survivor 2020'de ünlüler takımında büyük bir şok yaşandı. İki isim yaşamış oldukları sakatlıktan dolayı yarışmadan diskalifiye edildi.

Sunucu Acun Ilıcalı, bu akşam yayınlanan bölümde ünlüler takımında yarışan Uğur Pektaş'ın ve Şaziye İvegin'in yaşamış olduğu sakatlıktan dolayı yarışmaya devam edemeyeceğini söyledi.

Ünlüler ile gönüllüler arasındaki rekabet iyice kızışıyor... İlk gün dokunulmazlık oyununu kazanan ünlüler takımı, ikinci gün üst üste ödül oyunlarını kaybetti.

Dokunulmazlığı kaybeden gönüllüler, ilk eleme adayı olarak Fatma'yı çıkardı.

Survivor Uğur Pektaş kimdir?

Uğur Pektaş, 16 Nisan 1979 tarihinde İstanbul'da doğmuştur. Anne- babası 13 yaşındayken boşandı. Yoga, aikido ve tai chi sporları yaptı. Kocaeli Üniversitesi Otelcilik Bölümü'nde okudu. Aynı zamanda Tur rehberliği yaptı, bir bira firmasının parti ekibinde organizatör olarak çalıştı. Ayrıca babasıyla ortak olduğu Otomobil tamiri ve bakım servisi dükkanı var.

2005 yılında Acun Ilıcalı'nın hazırlayıp sunduğu Survivor Türkiye yarışmasında birinci oldu. Sonrasında da oyunculuğa başladı. Kuşdili ve Düşler ve Gerçekler dizilerinde yer aldı. Arka Sokaklar dizisi ile büyük ses getirdi.

Hac organizasyonu yapan şirketi olan Uğur Pektaş, 19 Haziran 2008 tarihinde, kendisi gibi oyuncu olan sevgilisi Gamze Özçelik ile evlendi. 30 Ocak 2010 tarihinde Murathan adında bir oğlu olmuştur.

Survivor Şaziye İvegin Üner kimdir?

Şaziye İvegin Üner, 8 Şubat 1982 yılında Adana'da doğmuştur. Türk milli kadın basketbolcudur. Kısa forvet pozisyonunda görev almaktadır.

Eski bir basketbolcunun kızı olan Şaziye, 7. sınıfta iki kız kardeşi ile birlikte basketbola başladı. Üç kız kardeş Adana kulübü BOTAŞ'ta 2 kez Türkiye Genç Kızlar Basketbol Şampiyonası'nda şampiyon oldular. 22 yaşında takımının kaptanlığını üstlenerek ülkedeki en genç kaptan olan kadın basketbolcu oldu. Botaşspor'da geçirdiği 10 başarılı yılın ardından, 7 Mayıs 2004'te Fenerbahçe'ye transfer oldu.

2007-08 sezonu için Montigarda Basket ile anlaştı ve bir sezonu burada geçirdi. Ertesi sezon tekrar KBL'ye döndü ve bu kez Beşiktaş Cola Turka ile sözleşme imzaladı. Daha sonra Rus temsilcisi Spartak Moskova'ya transfer oldu. Bir süre burada oynadıktan sonra tekrar Türkiye'ye döndü ve bu kez Galatasaray ile anlaştı. 2009-10 sezonunda Mersin BŞB ile sözleşme imzaladı ve bir sezonu burada geçirdi. Ardından ertesi sezon eski takımı Fenerbahçe'ye transfer oldu. 2011-12 sezonu başında ses getiren bir transfere imza atarak Galatasaray Medical Park ile anlaştı.



