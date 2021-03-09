Survivor'da bu akşam bir eleme heyecanı daha yaşanıyor. İlgiyle izlenen yarışma Survivor 2021'de bir isim adaya veda etmek zorunda kaldı.

Survivor 2021 ünlüler gönüllüler tüm heyecanıyla devam ediyor. Eleme gecesinin yaşandığı Survivor'da bir yarışmacı, adaya ve hayallerine veda etmek zorunda kalacak. Peki 9 Mart 2021 tarihli Survivor'da kim elendi? 9 Mart 2021 Survivor sms sıralaması belli oldu mu?

İşte yarışmaya dair merak edilen detaylar...

9 Mart 2021 tarihli Survivor'da iletişim ödülünü gönüllüler takımı kazandı.

Çağrı diskalifiye mi oldu?

İletişim oyunu sonrası gönüllülerin sevinç gösterisi sonrası sinirlerine hakim olamayıp yarışmacıların ve sunucu Murat Ceylan'ın üzerine yürüyen Çağrı'ya Acun Ilıcalı'dan çok sert uyarı geldi. Acun Ilıcalı, 'Ben arkadaşıma yapılan bu hareketi kabul etmiyorum' dedi. Acun Ilıcalı, Çağrı'ya 'Eğer yarışmaya devam etmek istemiyorum dersen sevinirim' dedi. Bunun üzerine Çağrı, düşünmek için 1 hafta süre istediğini söyledi.

Ilıcalı, ayrıca Çağrı'nın kazanılan 5 ödülden muaf tutulacağını açıkladı.

Survivor'da eleme adayları kimler?

Yarışmada eleme adayları, Öykü, Aleyna Çalışkan ve Hanzade olmuştu.

9 Mart 2021 Survivor sms sıralaması

Gönüllüler takımında bu haftanın sms birincisi Ayşe oldu. Ayşe, elenmesi yönünde Dora'nın adını verdi ve böylelikle yarışmaca dördüncü eleme adayı Dora oldu.

Şu an yarışmada eleme konseyi devam ediyor. SMS sıralaması belli olur olmaz haberimizde yer alacak.

Survivor'da bu akşam kim elendi?

Yarışmada şu an konsey devam ediyor. Elenen yarışmacı belli olur olmaz haberimizde yer alacak.