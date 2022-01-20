Survivor 2022 yedek yarışmacıları 20 Ocak Perşembe akşamı yayınlanacak yeni bölümde izleyicinin karşısına çıkacak. Eleme gecesinde bir yarışmacının kadrodan eksilmesinin ardından 2 kadın 2 erkek olmak üzere 4 yedek yarışmacı adaya gelecek. Peki, Survivor 2022 yedek yarışmacılar kimler? İşte, All Star yedek yarışmacılar kadrosuna ilişkin detaylar…

SURVİVOR 2022 YEDEK YARIŞMACILAR KİMLER?

Sezona hızlı bir giriş yapan Survivor All Star’da Acun Ilıcalı yeni kuralları devreye sokmaya devam ediyor. İlk hafta yapılan açıklama ile eleme adayı olan isimler, bu sezon uygulamaya alınan sürgün kampına gönderilmişti.

Başlangıçta sürgün kampının sadece ilk hafta uygulanacağı ifade edilirken, eleme gecesinde yapılan açıklamada sürgün kampı uygulamasına devam edileceği bildirildi.

Diğer yandan eleme gecesinde yapılan SMS oylamasının ardından gönüllüler takımından Gizem Kerimoğlu elenerek adaya veda eden ilk isim oldu. Eleme gecesinde önemli açıklamalarda bulunan Acun Ilıcalı, Survivor All Star’a 4 kişilik bir yedek takım kadrosu hazırlandığını belirtti. 2 kadın 2 erkek yarışmacıdan oluşan All Star yedek takımının yarışmacılarından birinin Nisa olduğunu belirten Acun Ilıcalı, diğer üç ismin ise 20 Ocak Perşembe akşamı belli olacağını kaydetti.

SURVİVOR NİSA BÖLÜKBAŞI KİMDİR?

Survivor Nisa 2 Temmuz 1998 tarihinde Prag'da dünyaya geldi. Henüz 3 aylıkken annesiyle yüzmeye başlayan Nisa sonrasında ise yalnız yüzmeye devam etti.

6 yaşındayken Çek Cumhuriyeti'ndeki en iyi takım için yüzmeye başlayan Nisa Bölükbaşı, aynı yıl içinde profesyonel kayak yapmaya davet edildi, fakat kayak yapacağı dağlar Prag'dan uzak olduğu için bu teklifi reddetmek zorunda kaldı.

Nisa, 8 yaşındayken, profesyonel olarak tenis, single ve çiftlerde oynamaya başladı. Prag Tenis Kulübü Cibulka'da 15 yıl performans sergiledi. 15 yaşındayken yüzmeyi bırakarak yüzme hocası oldu ancak takım sporu yapmaya ihtiyaç duyan Survivor Nisa, bu yüzden voleybol oynamaya başladı.