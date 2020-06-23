Survivor 2020 yeni bölümüyle ekranlara geldi. İlgiyle izlenen yarışmanın bu akşamki bölümünde yeni bir dokunulmazlık yarışı oynandı. Çekişmeli geçen oyunu Cemal Can kazandı ve bir eleme adayı daha belli oldu. Peki Cemal Can 3. eleme adayı olarak kimi gösterdi?

Bu akşam oynanan mücadele sonrasında Cemal Can ve Nisa finale yükseldi. Dokunulmazlığı kazanan isim 2'de 2 yapan Cemal Can oldu.

Dokunulmazlığı kazanan Cemal Can, eleme adayını Sercan Yıldırım olarak açıkladı. Böylelikle eleme adayları Sercan, Evrim ve Nisa oldu.











