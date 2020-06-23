Magazin Survivor 3. eleme adayı kim oldu? Survivor'da 3. dokunulmazlığı kim kazandı? Survivor 116. bölüm izle
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Survivor 3. eleme adayı kim oldu? Survivor'da 3. dokunulmazlığı kim kazandı? Survivor 116. bölüm izle

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Survivor 3. eleme adayı kim oldu? Survivor'da 3. dokunulmazlığı kim kazandı? Survivor 116. bölüm izle

Survivor 2020, bu akşam 115. bölümüyle izleyici ile buluştu. Survivor'da çeyrek final başladı ve haftanın 3. dokunulmazlık oyunu oynandı. Peki Survivor 3. eleme adayı kim oldu? Survivor'da 3. dokunulmazlığı kim kazandı? İşte detaylar.

23 Haziran 2020, Salı 01:17 Son Güncelleme:
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Survivor 2020 yeni bölümüyle ekranlara geldi. İlgiyle izlenen yarışmanın bu akşamki bölümünde yeni bir dokunulmazlık yarışı oynandı. Çekişmeli geçen oyunu Cemal Can kazandı ve bir eleme adayı daha belli oldu. Peki Cemal Can 3. eleme adayı olarak kimi gösterdi?

Bu akşam oynanan mücadele sonrasında Cemal Can ve Nisa finale yükseldi. Dokunulmazlığı kazanan isim 2'de 2 yapan Cemal Can oldu.

3. eleme adayı kim oldu?

Dokunulmazlığı kazanan Cemal Can, eleme adayını Sercan Yıldırım olarak açıkladı. Böylelikle eleme adayları Sercan, Evrim ve Nisa oldu.

Survivor 116. bölüm izle

Survivor 116. bölüm fragmanı



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