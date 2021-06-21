Survivor 2021 ünlüler gönüllüler tüm heyecanıyla devam ediyor. Büyük finale sayılı günler kala yarışmacılar, bu akşam haftanın üçüncü dokunulmazlık mücadelesi için kıyasıya yarıştı. Peki, Survivor'da haftanın üçüncü dokunulmazlığını kim kazandı? 21 Haziran 2021 tarihli Survivor'da eleme adayı kim oldu?

İşte, merak edilen o detaylar..

SURVİVOR DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?

Survivor'da dokunulmazlık oyunu finalinde Ayşe ve Poyraz yarıştı. Kıran kıran geçen mücadeleyi Ayşe 5-3 kazanarak sembolün ve aynı zamanda dokunulmazlığın sahibi oldu.

SURVİVOR ÜÇÜNCÜ ELEME ADAYI KİM OLDU?

Bu akşam dokunulmazlığı kazanan Ayşe, elenmesi yönünde kırmızı takımdan Berkay dedi.

Survivor'da dün akşam oynanan ikinci dokunulmazlık mücadelesini kazanan İsmail, eleme adayı olarak Poyraz'ın adını söylemişti.

Survivor'daki ilk dokunulmazlığı kazanan yarışmacı kırmızı takımdan Aleyna olmuştu. Aleyna, eleme adayı olarak mavi takımdan Ayşe'nin ismini vermişti.

Böylelikle eleme Ayşe, Poyraz ve Berkay arasında olacak. Survivor'da eleme heyecanı salı akşamı gerçekleşecek.

SURVİVOR BERKAY KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

2 Kasım 1997 doğumlu Berkay Yuvakuran İstanbul Şişli'de doğdu. Berkay Yuvakuran, aslen Bursalıdır.

BERKAY YUVAKURAN FUTBOLCULUK KARİYERİ

Survivor Berkay Yuvakuran, 9 yaşından bu yana futbolcu olduğunu belirtiyor. Futbola da ilk olarak 2008 yılında Pendikspor'da başlayan genç isim, 2011 yılına kadar bu takımın formasını terletti. Ardından 2012 yılında Sancaktepe Futbol Kulübü'ne giden Berkay Yuvakuran, 2013 yılına kadar da burada oynamıştır. Sonrasında Beylerbeyi, Çekmeköy Belediyesi Alemdağ Spor, Karabekir Spor formaları giyen Berkay Yuvakuran, 2018 yılında Dudullu'ya transfer olmuştur son olarak burada oynamıştır.

BERKAY YUVAKURAN MESLEĞİ NE?

Survivor Berkay Yuvakuran Nişantaşı Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım bölümünden mezun olmuştur. Sporcu kimliğiyle öne çıkan Berkay Yuvakıran, eski futbolcu Semih Yuvakuran'ın da oğludur.

Üçüz kardeş olan Berkay Yuvakuran, Beşiktaş'ın şu anki kalecisi Utku Yuvakuran'ın da kardeşidir.

BERKAY YUVAKURAN BOYU VE KİLOSU KAÇ?

Survivor Berkay Yuvakuran ile ilgili merak edilen bir diğer konu da boyu ve kilosu oldu. Berkay Yuvakıran'ın boyu 1.90 kilosu ise 89'dur.

Berkay Yuvakuran, mesleğinin futbolculuk olduğunu belirtiyor. İlgilendiği bir diğer spor dalının da basketbol olduğunu ifade eden Berkay Yuvakuran, bekardır.



