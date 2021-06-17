TV8’de ekranlarında yayınlanan Survivor 2021’de adım adım finale yaklaşırken, dokunulmazlık oyununu kazanmak daha bir önemli hal geldi. Yarışmanın büyük bölümünü geride bırakan yarışmacılar finale isimlerini yazdırmak için büyük çaba gösterirken, bu hafta kırmızı takımdan bir kişi daha eleme potasına girdi. Peki, Survivor 3. eleme adayı kim oldu? Survivor’da dokunulmazlık oyununu kim kazandı? İşte ayrıntılar…

SURVİVOR’DA DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

Kıran kırana bir mücadeleye sahne olan Survivor 2021De bu hafta dokunulmazlığı kazanan isim Ayşe oldu. Finalde tüm rakiplerini geride bırakan Ayşe, dokunulmazlık kolyesini takarken aynı zamanda bir yarışmacının ismini de eleme adayı olarak verdi.

Ayşe, dokunulmazlığı kazanmasının yanı sıra takım arkadaşlarını da ödüle götürdü. 10 bin liralık alışveriş yapan mavi takım restoranda akşam yemeği yedi.

SURVİVOR 3. ELEME ADAYI KİM OLDU?

Survivor'da 3. dokunulmazlık oyununu mavi takımdan Ayşe kazandı. Tüm rakiplerini geride bırakan Ayşe kırmızı takımdan bir ismi eleme adayı olarak gösterdi.

Ayşe’nin kırmızı takımdan İsmail’in adını söylemesiyle 3. eleme adayı belli olurken, eleme potasına giren İsmail, bu sonucu beklediğini ve hiç şaşırmadığını dile getirdi.

SURVİVOR’DA BU HAFTA ELEME ADAYLARI KİMLER OLDU?

Finale doğru yaklaşırken, Survivor’da bu hafta elem adayları, Aleyna, Dora ve İsmail oldu.

Adaya kimin veda edeceği ise Pazar günü gerçekleşecek eleme gecesinde belli olacak.



