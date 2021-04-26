Magazin Survivor 78.bölüm ne zaman?

Survivor 78.bölüm ne zaman?

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Survivor 78.bölüm ne zaman?

Ekranların fenomen yarışması haline gelen Survivor 2021’de heyecan büyük bir hızla devam ediyor. 25 Nisan 2021 tarihinde yayınlanan dokunulmazlık oyununun ardından gözler 78. bölümde ekrana gelecek ödül oyununa çevrildi. Peki ödül oyununu kim kazanacak? Detaylar bu akşam belli olacak.

26 Nisan 2021, Pazartesi 11:48 Son Güncelleme:
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Survivor 2021 yarışmasının 77.bölümünde iki takım da yeni haftanın ikinci dokunulmazlık yarışını gerçekleştirdi. İlk oyunu gönüllüler kaybetti ve ilk adayı ise çıkardı. Cumartesi akşamı gerçekleşen market oyununun ardından yeni dokunulmazlık oyunu 77. bölüm ile ekrana geldi.

SURVİVOR’A KİM VEDA EDECEK?

Her hafta adadan gidecek ismi belirleyen dokunulmazlık yarışmasının ilki dün akşam gerçekleşti, ada konseyinde gönüllülerin öne sürdüğü isim Aleyna Çalışkan oldu. Ünlüler tarafında ise ismi en çok çıkan İlayda Şeker ikinci eleme adayı oldu.

SURVİVOR 78. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI

77. bölümde yaşanan heyecan verici olayları ardından Survivor 2021’in tutkunları 78. Bölümde neler olacağını merak etmeye başladı. Bu akşam yayınlanacak Survivor 2021’in yeni bölümünün fragmanı yayınlandı. Survivor 2021’in 16. haftasında dokunulmazlık oyunları adeta nefes kesti. Bu akşam ekrana gelecek olan Survivor 2021’in 78.bölümünde ödül oyunu gerçekleşecek ve yarışmacıların sinirleri gerilecek. Survivor 2021 bu akşam TV ekranlarında sevenleriyle buluşacak.



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