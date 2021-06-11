Survivor 2021 ünlüler gönüllüler tüm heyecanıyla devam ediyor. Finale çok az zaman kala yarışmacılar bu akşam haftanın ikinci dokunulmazlık mücadelesi için yarıştı. Survivor'da haftanın ikinci dokunulmazlığını kazanan Berkay, elenmesi yönünde kendi takım arkadaşı Aleyna Kalaycıoğlu'nun ismini söyledi.

Mavi takımdan birisini söylenmesi beklenen Berkay'ın bu sürpriz kararı konseyde büyük şaşkınlığa neden oldu.

İşte, Survivor Berkay hakkında merak edilenler...

SURVİVOR BERKAY KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

2 Kasım 1997 doğumlu Berkay Yuvakuran İstanbul Şişli'de doğdu. Berkay Yuvakuran, aslen Bursalıdır.

BERKAY YUVAKURAN FUTBOLCULUK KARİYERİ

Survivor Berkay Yuvakuran, 9 yaşından bu yana futbolcu olduğunu belirtiyor. Futbola da ilk olarak 2008 yılında Pendikspor'da başlayan genç isim, 2011 yılına kadar bu takımın formasını terletti. Ardından 2012 yılında Sancaktepe Futbol Kulübü'ne giden Berkay Yuvakuran, 2013 yılına kadar da burada oynamıştır. Sonrasında Beylerbeyi, Çekmeköy Belediyesi Alemdağ Spor, Karabekir Spor formaları giyen Berkay Yuvakuran, 2018 yılında Dudullu'ya transfer olmuştur son olarak burada oynamıştır.

BERKAY YUVAKURAN MESLEĞİ NE?

Survivor Berkay Yuvakuran Nişantaşı Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım bölümünden mezun olmuştur. Sporcu kimliğiyle öne çıkan Berkay Yuvakıran, eski futbolcu Semih Yuvakuran'ın da oğludur.

Üçüz kardeş olan Berkay Yuvakuran, Beşiktaş'ın şu anki kalecisi Utku Yuvakuran'ın da kardeşidir.

BERKAY YUVAKURAN BOYU VE KİLOSU KAÇ?

Survivor Berkay Yuvakuran ile ilgili merak edilen bir diğer konu da boyu ve kilosu oldu. Berkay Yuvakıran'ın boyu 1.90 kilosu ise 89'dur.

Berkay Yuvakuran, mesleğinin futbolculuk olduğunu belirtiyor. İlgilendiği bir diğer spor dalının da basketbol olduğunu ifade eden Berkay Yuvakuran, bekardır.



