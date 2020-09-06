Magazin Survivor Burak Yurdugör ve Didem Ezgi Akın'dan yanak yanağa poz

Survivor Burak Yurdugör ve Didem Ezgi Akın'dan yanak yanağa poz

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Survivor Burak Yurdugör ve Didem Ezgi Akın'dan yanak yanağa poz

Survivor 2020 Gönüllüler ekibinde yer alan Burak Yurdugör, İşte Benim Stilim yarışmacısı Didem Ezgi Akın'la yanak yanağa verdikleri bir pozu paylaştı.

06 Eylül 2020, Pazar 14:01 Son Güncelleme:
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Geçen haftalarda Aşkım Burçe Tunay ve Aycan Yanaç ile Alaçatı'da tatil yapan Burak Yurdugörbu önceki hafta da Bodrum'da tatil yapmıştı. Yanında ise İşte Benim Stilim yarışmacılarından Didem Ezgi Akın ve Zeynep Karaca vardı. Burak Yurdugör ve Didem Ezgi Akın'ı bulundukları mekanda kalan takipçileri böyle görüntülemiş ve ikili hakkında aşk dedikoduları çıkmıştı.

Dedikodular hakkında bir açıklamada bulunmayan ikiliden bir de yeni poz geldi. Önceki gün Burak Yurdugör, Didem Ezgi Akın ile olan yanak yanağa pozunu Instagram hesabından paylaştı.

İşte o fotoğraf...

Burak Yurdugör, temmuz ayında posta.com.tr'ye verdiği röportajda 'Barış bize geldikten 2 hafta sonra elendim ben. Ona kırgın olduğum tek nokta da şu: 'Senin performansın yükseldi, seni yazmayacağım' demişti ama sonra gitti beni yazdı. Barış sağ gösterip sol vurdu bana' açıklamalarıyla gündem olmuştu.



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