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Survivor Çağman kimdir? Survivor Çağman Çatay kaç yaşında, hayatı hakkında merak edilenler

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Survivor Çağman kimdir? Survivor Çağman Çatay kaç yaşında, hayatı hakkında merak edilenler

Survivor 2021'e yeni bir yarışmacı geliyor. Survivor 2021 ünlüler takımına Çağman Çatay dahil olacak. Peki Survivor Çağman kimdir? İşte Çağman Çatay hakkında merak edilenler...

22 Şubat 2021, Pazartesi 01:34 Son Güncelleme:
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Acun Ilıcalı'nın müjdesinden sonra Survivor 2021'e yeni katılacak yarışmacının adı belli oldu. Acun Ilıcalı, yeni yarışmacı Survivor Çağman'ı, 'Gönüllülere bir fazla kişi gelmiş oldu. Ünlüler takımına iyi bir yarışmacı girecek. Survivor'ın kimin olacağı belli olmuyor ama seçmelerden düşündükçe çok iyi hatırladığım çok değişik bir isim. Güç olarak iddialı bir isim, size heyecan verecek.' sözleriyle duyurdu.

Peki Survivor Çağman Çatay kimdir, kaç yaşında? İşte Çağman Çatay hakkında merak edilenler...

Survivor Çağman kimdir?

16 Mayıs 1993 doğumlu olan Çağman Çatay'ın spor macerası 3 yaşında jimnastikle başladı. Basketbol, atletizm gibi sporlarla ilgilenen Çağman Çatay aynı zamanda dansçıdır. 2008 yılında 100 metrede İstanbul 10.’su oldu.

Çağman Çatay koçluk yapmaktadır. Spor hocası olan Çağman Çatay YouTube üzerinden çektiği Yoga videolarıyla tanınmıştır.

2001-2005 yılları arasında okullar ve kulüpler arası basketbol yarışmalarında Türkiye ve il şampiyonlukları ile 2.likleri oldu. 2015 Diriliş İzmir Battle’da “seven2smoke” branşında birinci oldu.

Aynı yıl Power Rangers Battle’da 1vs1 branşında birincilik elde etti. 2015 ve 2016 Redbull Bbc One Türkiye’de top 16’da yarıştı. Aynı zamanda 2015 yılında düzenlenen Çanakkale Troia Battle’da birinci oldu. 2017 yılında Eskişehir’de düzenlenen EDF yarışmasını 2vs2 crew branşında takımı ile kazandı.

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