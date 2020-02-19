Survivor'ın en genç yarışmacılarından biri olan 24 yaşındaki Cemal Can Canseven, İzmir doğumlu. Annesi Rizeli, babası Selanik göçmeni olan Cemal Can Canseven'in kendisinden 9 yaş büyük bir ablası var. Ablasını, "Küçük annem" diye tarif eden Canseven, liseye kadar İzmir'de yaşadı ardından da İstanbul'da üniversiteyi kazanıp yeni hayatına adım attı.

Cemal Can Canseven kimdir? Ne iş yapar?

Cemal Can Canseven, İstanbul Yeditepe Üniversitesi Reklam Tasarımı ve İletişim bölümününde okurken bir arkadaşının tavsiyesi ile okulunu dondurup DJ’lik eğitimi almaya başladı. Bu radikal karar sonrası YouTube ve sosyal medya hesapları üzerinden çektiği videolar ile popüler olaya başladı. Asıl patlama noktası Danla Bilic ile çektiği video sonrası oldu.

Cemal Can Canseven ve Danla Bilic'in ayak videosu

Cemal Can Canseven, Danla Bilic'in en yakın arkadaşlarından biri. "Hep en yakın arkadaşlarımdan biriyle video çekmek istemiştim ve maalesef ki en uzun ayak parmağına sahip oldugu için ona nasip oldu" notuyla, "Yıkılmadım ama ayakta da değilim makyajı" videosu çekmişti.

Cemal Can Canseven'in normalinden biraz daha uzun olan ayak parmakları dikkat çekmişti. Caps'lere de konu olan bu olay ve Cemal Can'ın dikkat çeken yakışıklılığı ve fiziği, onun kısa sürede fenomen olmasını sağladı.

Evrim'in ismini verdi

Survivor'da dokunulmazlığı kaybeden Gönüllüler takımı aralarında yaptığı oylama sonucu 6 oyla Fatma Günaydın'ı eleme potasına çıkardı. Dün yapılan SMS oylamasında da 1. ve 2. isim belirlendi. İki isimden hangisinin birinci olduğu açıklanmazken en çok oyu Ceyhun ve Cemal Can Canseven aldı. Ceyhun eleme adayı olarak Makbule'nin, Cemal Can ise Evrim'in ismini söyledi. Eleme potasına böylelikle Fatma, Makbule ve Evrim kaldı. Yapılan oylama sonucunda elenen isim Makbule oldu.

Cemal Can Canseven neden ağladı?

Survivor 2020'nin ikinci bölümünde duygu dolu anlar yaşandı.Gönüllüler yarışmacısı Ceyhun Uzun, Sercan Yıldırım ile yaptığı parkur yarışını kazanarak kanserden kaybettiği kızına armağan etti. Ceyhun Uzun oyun alanına kalp çizdi ve kızının adını yazdı. Ceyhun'un kaybettiği kızını andığı anların ardından duygulanan Cemal Can ağlamaktan konuşamadı.











