Survivor 2021'in ekranlara gelen yeni bölümünde dokunulmazlık oyunu oynandı. Kıyasıya rekabetin yaşandığı dokunulmazlık oyununda kazanan taraf büyük sevinç yaşadı. Kaybeden takım konseyde bir eleme adayı çıkarmak zorunda kaldı. Peki 18 Nisan 2021 tarihli Survivor'da dokunulmazlığı kim kazandı? Bu akşamın eleme adayı kim oldu? İşte pazar akşamı Survivor'da yaşananlar...

Survivor'da dokunulmazlığı kim kazandı?

Survivor'da pazar akşamı yeni bir dokunulmazlık oyunu oynandı. 18 Nisan tarihli Survivor'da dokunulmazlık oyununda kazanan taraf gönüllüler takımı oldu. Ünlüler takımı aralarından bir eleme adayı çıkarmak zorunda kaldı.

İlgiyle izlenen yarışma Survivor'da bu akşamın eleme adayı ünlüler takımından İlayda oldu. Survivor'da haftanın ilk eleme adayı gönüllülerden Dora olmuştu. Salı akşamı bir yarışmacı adaya veda edecek.



