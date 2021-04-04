Survivor dokunulmazlığı kim kazandı? 4 Nisan 2021 Survivor eleme adayı kim oldu?
Survivor 2021, pazar akşamı 62. bölümüyle izleyiciyle buluştu. İlgiyle izlenen yarışma Survivor 2021, yine heyecan dolu bir bölümle ekranlara geldi. Dokunulmazlık oyunu sonrası yarışmada eleme adayı belli oldu. Peki 4 Nisan 2021 tarihli Survivor'da dokunulmazlığı kim kazandı, eleme adayı kim oldu? İşte Survivor'a dair merak edilenler...
04 Nisan 2021, Pazar 23:44 Son Güncelleme:
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Survivor 2021'in ekranlara gelen yeni bölümünde dokunulmazlık oyunu oynandı. Kıyasıya rekabetin yaşandığı dokunulmazlık oyununda kazanan taraf büyük sevinç yaşadı. Kaybeden takım konseyde bir eleme adayı çıkarmak zorunda kaldı. Peki 4 Nisan 2021 tarihli Survivor'da dokunulmazlığı kim kazandı? Bu akşamın eleme adayı kim oldu?
İşte pazar akşamı Survivor'da yaşananlar...
Survivor'da dokunulmazlığı kim kazandı?
Survivor'da pazar akşamı yeni bir dokunulmazlık oyunu oynandı. 4 Nisan tarihli Survivor'da dokunulmazlık oyununda kazanan taraf gönüllüler takımı oldu. Ünlüler aralarından bir eleme adayı çıkarmak zorunda kaldı.
Survivor'da bu akşam eleme adayı kim oldu?
Survivor'da bu akşam eleme adayı Sergen ve Batuhan oldu. Yarışmada önceki eleme adayları ünlüler takımından İsmail ve Doğan olmuştu. Survivor'da yeni eleme heyecanı salı akşamı yaşanacak.