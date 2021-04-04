Survivor 2021'in ekranlara gelen yeni bölümünde dokunulmazlık oyunu oynandı. Kıyasıya rekabetin yaşandığı dokunulmazlık oyununda kazanan taraf büyük sevinç yaşadı. Kaybeden takım konseyde bir eleme adayı çıkarmak zorunda kaldı. Peki 4 Nisan 2021 tarihli Survivor'da dokunulmazlığı kim kazandı? Bu akşamın eleme adayı kim oldu?

İşte pazar akşamı Survivor'da yaşananlar...

Survivor'da dokunulmazlığı kim kazandı?

Survivor'da pazar akşamı yeni bir dokunulmazlık oyunu oynandı. 4 Nisan tarihli Survivor'da dokunulmazlık oyununda kazanan taraf gönüllüler takımı oldu. Ünlüler aralarından bir eleme adayı çıkarmak zorunda kaldı.

Survivor'da bu akşam eleme adayı kim oldu?

Survivor'da bu akşam eleme adayı Sergen ve Batuhan oldu. Yarışmada önceki eleme adayları ünlüler takımından İsmail ve Doğan olmuştu. Survivor'da yeni eleme heyecanı salı akşamı yaşanacak.







