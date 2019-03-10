Survivor 21. bölüm dün akşam yayınlandı. Son bölümde Yarışmacıların kaderini belirleyen haftanın ilk dokunulmazlık oyunu oynandı. Daha öncesinde ise erzak oyunu için yarışmacılar parkura çıktı. Her iki oyun da seyirciye keyifli anlar yaşatırken şimdi yarışmayı izleyemeyenler, dokunulmazlık oyununu ve erzak oyununu kimin kazandığını merak ediyor.

SURVIVOR ERZAK OYUNUNU KİM KAZANDI?

Survivor'da ilk oyun erzak için oynandı. Rekabetin tavan yaptığı oyunda sayı bir Türk takımına bir Yunan takımına gitti. Oyun 9-9'a gelirken son sayıyı Türk takımı aldı ve erzağın sahibi oldu.

SURVIVOR DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

Survivor'da haftanın ilk dokunulmazlık oyununa Yunanis'tan takımı iyi başladı. Fakat üstünlük çok fazla sürmedi. Oyunda 4-4'lük skora gelinirken ardından Türk takımı müthiş bir atağa geçti ve oyunu 10'a 5 kazandı. Şimdi ikinci dokunulmazlık oyunundaki performanslar merak ediliyor.