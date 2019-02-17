Survivor 2019'un 9. bölümü dün akşam seyircisiyle buluştu. Survivor'ın son bölümünde Türk ve Yunanistan yarışmacıları ödül oyununa çıktılar, ardından da dokunulmazlık için kıyasıya mücedele verdiler. Dünkü yarışmada Survivor tarihinde bir ilde yaşandı. İşte detaylar...

ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?

Surivor'da dün akşam iki takım erzak ödülü için bir araya geldi. Yarışmaya Yunanistan takımı iyi başladı daha sonra Türk yarışmacılar atağa kalktı. Fakat Güzel performansına kalıdığı yerden devam eden Yunanistan yarışmacıları ödülü 5-3 kazanmayı bildi.

DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

Türk ve Yunanistan yarışmacıları ödül oyunu sonrası dokunulmazlık oyunu için parkurda canla başla mücadele verdiler. Bu kez Türk takımı daha konsantre olmuş ve mükemmel bir başlangıç yaparak oyunu 10'a 4 almayı başardı.

SURVIVOR'DA SÜRPRİZ OYUN

Survivor Türkiye-Yunanistan dokuzuncu bölümde sürpriz oyun heyecanı yaşandı. Acun Ilıcalı oyunun detaylarını anlattıkça heyecan arttı. Türk yarışmacılarla, Yunan yarışmacılar birbirleriyle eşleşti ve ödül için mücadele ettiler.

Survivor Türkiye-Yunanistan dokuzuncu bölümde yarışmacılar bu kez ödül için rakipleriyle birlikte mücadele ettiler. Kura ile Türk ve Yunan yarışmacılar birbirleriyle eşleşti. Kızlarda eşleşen isimler birlikte ödül için yarıştılar. Oyunun galibi Elpida ve Seda oldu. İkili kahve kuki hak etti.