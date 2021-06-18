Survivor'da bu akşam yeni bir eleme heyecanı daha yaşandı. İlgiyle izlenen yarışma programı Survivor'da Dora adaya ve hayallerine veda etmek zorunda kaldı.

Eleme sonrası Survivor Dora kimdir? Uğurtan Dora kimdir, kaç yaşında, nereli? gibi konular merak ediliyor. İşte, Dora hakkında merak edilenler...

SURVİVOR DORA KİMDİR?

Uğurtan Dora, 7 Kasım 1984 tarihinde Şişli’de doğdu. 2000’de Saint Benoit Fransız lisesi ortaokul bölümünden mezun oldu. 2004’da ise Sakıp Sabancı Anadolu Lisesini bitirdikten sonra Dokuz eylül iktisat bölümünü kazandı. Uğurtan Dora sutopu, jimnastik, kürek, basketbol, ve fitness spor dallarıyla ilgileniyor.

Lisanslı basketbol ENKA – TOFAŞ - Beykozspor’da lisanslı olarak basketbol geçmişi olan Uğurtan Dora, Fas, Cezayir, Tunus ve İran’da IMMİB ticaret heyeti ve bakanlar kurulu adına tercümanlık yapmış. Yves Rocher’da 2013-2018 yılları arasında yöneticilik yapmış. 2000 yılında bu yana 50’dan fazla reklamda rol almış.