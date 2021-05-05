Survivor Ekstra yorumcularından Semih Öztürk çarpıcı detayı paylaştı

Survivor Ekstra yorumcularından Semih Öztürk, kritik eleme sonrası canlı yayında çarpıcı iddialarda bulundu. Semih Öztürk, "Size bir bilgi vermek istiyorum. Acun Ilıcalı pazar günü canlı yayın açtı ya. Bugünün yaşanacağını anlatmıştı aslında. Ben bunu anlatamadım, anlayan izleyici olmuştur olmamıştır. Acun abinin verdiği bilgi neydi? Eğer kadın yarışmacı elenirse takımlar karışmak zorunda. Acun abi aslında o canlı yayında eleneni söyledi. Nedeni ne biliyor musun? Pazar günü ikinci dokunulmazlığı da ünlüler takımı kaybetti ya, o takımdan 3 kişinin potaya gireceği kesinleşti. Acun abi çok güzel spoiler verdi izleyiciye pazar günkü canlı yayında." dedi.