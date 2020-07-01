TV8'in çok sevilen yarışma programı 'Survivor'da dün akşam eleme heyecanı yaşandı. Berkan Barış ve Nisa'nın eleme potasında olduğu yarışmada veda eden Nisa Bölükbaşı oldu. 'Survivor'dan geçtiğimiz hafta elenen Evrim Keklik ise aylarca aynı takımda yer aldığı ancak bir türlü anlaşamadığı Nisa'ya Twitter hesabından göndermede bulundu.

Yarışmanın başından bu yana arasının bozuk olduğu hatta son haftalarda hiç konuşmadığı Nisa'nın elendiğini gören Evrim, sosyal medya hesabından peş peşe paylaşım yaptı.

'Bu işler parayla değil sırayla'

Evrim, isim vermeden, "Hadise ne demiş 'Her şey burada bitti toparlan gidiyorsun.' Biz Türkler nasıl diyoruz 'Bu işler parayla değil sırayla" yazdı.

Evrim, aynı takımda olduğu Nisa'nın dönem dönem morali bozulduğu için oyun oynamak istememesine tepki göstermiş ve ikili arasında elenmeden önce gerginlikler yaşanmıştı. Bir oyunda Nisa'ya karşı oyun kaybeden Evrim, sinirden gözyaşlarına boğulmuştu.

'Ay sen şimdi dalga mı geçtin Nisa’yla!'

'Survivor'ı yakından takip eden Demet Akalın ise Evrim'in bu paylaşımına sessiz kalmadı. Nisa'ya destek veren Akalın, Evrim'e “Ay sen şimdi dalga mı geçtin Nisa’yla! Seni sevip desteklemekten, nasıl nefret ettik son bir ay bir bilsen! Nisa gönüllerin şampiyonu oldu ya sen?” dedi.

'Ağla, ağla beter ol'

Akalın, haftalar önce ödül oyununu kaybettikten sonra gözyaşlarına boğulan Evrim'e tepki göstermiş ve "Gitmeyeceksin diye çok seviniyorum yemin ederim. İyi oldu sana. Ağla, ağla beter ol” demişti.

Bu sözlere içerleyen Evrim'in annesi Fatoş Keklik ise Akalın'a, “Demet Hanım siz Türkiye'ye mâl olmuş bir sanatçısınız. Unutmayın ki sizin de bir kızınız var. Evrim için söylediğiniz sözler beni çok yaraladı. Size de hiç yakışmadı” diyerek sitem etmişti.











