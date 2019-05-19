Survivor Hikmet diskalifiye mi oldu? Survivor Hikmet kimdir?

Survivor 73. bölümde Survivor Hikmet, Yusuf'la yarıştığı esnada engelden geçerken çok kötü düşüyor. Dizini vuran Hikmet çıklık atarken o manzarayı gören diğer yarışmacılar ağlamaya başlıyor. Hikmet Survivor hayatının bittiğini düşünüyor. Acun Ilıcalı onu sakinleştirmeye çalışıyor. Şimdi herkes "Survivor Hikmet diskalifiye mi oldu?" sorusunu yöneltiyor.

SURVIVOR HİKMET DİSKALİFİYE Mİ OLDU?

Sakatlanan Survivor Hikmet acil olarak ambulansla hastaneye kaldırılıyor. Hikmet'in sağlık durumu hakkında şu an herhangi bir açıklama yok. Genel kanı ve sosyal medya yorumlarında başarılı yarışmacının Survivor'a veda edebileceği konuşuluyor. Bu gece Acun Ilıcalı'nın Hikmet hakkında bilgi vermesi bekleniyor.

HİKMET TUĞSUZ KİMDİR?

Hikmet Tuğsuz 16 Kasım 1986’da Antalya’nın Akseki ilçesine bağlı Bademli kasabasında doğdu. Adnan Menderes Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu’ndan mezun oldu. İlkokul 4. sınıfta, spor ayakkabısı ödüllü bir yarışmaya katılmasıyla sporla tanıştı. Başarılı olduğunu gören antrenörler kendisini atletizme yönlendirdi. Birçok yarışmada başarılar elde eden Hikmet, milli takım antrenörü Ertuğrul Oğulbulan tarafından decatlon branşına yönlendirildi. Bu branşta yıllarca geçilmedi ve şampiyon oldu. Atletizmin bir branşında dereceleri var ve hentbol, futbol, triatlon, voleybol branşlarında da takımda oynadı. Üniversite bittikten sonra hem antrenörlük hem sporculuğa devam etti. Şu anda da Kırkpınar başpehlivanları Ali Gürbüz, Okan Acar, Ertuğrul Dağdeviren, Bayram Arslantaş gibi değerli sporculara antrenörlük yapıyor.