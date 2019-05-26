Survivor Hükmet diskalifiye mi oldu? Yeni bölüm fragmanı...
Survivor'da Hikmet hakkındaki karar dün Acun Ilıcalı tarafından açıklandı. Konseyde Hikmet'in artık yarışmaya devam edemeyeceği belirtildi. Hikmet bu akşamki bölümde adaya gelerek takım arkadaşlarıyla vedalaşacak.
Survivor'ın 73. bölümünde araba yarışında Yusuf ile eşleşen ve parkurda çok büyük bir kaza geçiren Hikmet, günlerce tedavi altındaydı. Programın yapımcısı ve sunucusu Acun Ilıcalı, dün beklenen açıklamayı yaptı.
HİKMET DEVAM EDEMEYECEK
Survivor'ın 78. bölümünde Acun Ilıcalı konseyi toplayarak Hikmet hakkında açıklama yaptı. Doktor raporunu açıklayan Ilıcalı, Hikmet'in devam edemeyeceğini belirtti. Yeni bölümde Hikmet adaya gelerek takım arkadaşlarıyla veda edecek.