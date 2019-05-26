Survivor Hükmet diskalifiye mi oldu? Yeni bölüm fragmanı...

Survivor'ın 73. bölümünde araba yarışında Yusuf ile eşleşen ve parkurda çok büyük bir kaza geçiren Hikmet, günlerce tedavi altındaydı. Programın yapımcısı ve sunucusu Acun Ilıcalı, dün beklenen açıklamayı yaptı.

HİKMET DEVAM EDEMEYECEK

Survivor'ın 78. bölümünde Acun Ilıcalı konseyi toplayarak Hikmet hakkında açıklama yaptı. Doktor raporunu açıklayan Ilıcalı, Hikmet'in devam edemeyeceğini belirtti. Yeni bölümde Hikmet adaya gelerek takım arkadaşlarıyla veda edecek.