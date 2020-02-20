Survivor İrem Akın kimdir? Kaç tane şampiyonluğu vardı?

Survivor 2020, 16 şubat 2020 pazar akşamı harika bir açılış yaptı. Her ne kadar Survivor 2020 şu ana kadar bazı şansızlıklar ile başlamış olsa da izleyici ilk bölümden çok keyif aldı. Tam dengeler oturdu denecekken Uğur Pektaş ve Şaziye yarışmadan diskalifiye oldu. Şimdi ise Şaziye'nin yerine İrem Akın’ın gelmesi ile Survivor 2020'de dengeler değişecek gibi görünüyor. Peki İrem Akın kimdir, kaç yaşında ve nereli? İşte İrem Akın hakkında bilmeniz gerekenler.

İrem Akın kimdir?

İrem Akın, Tekirdağ’da dünyaya geldi. İrem Akın 60 kiloda yarışan milli bir boksör. 2013'te Kadınlar Kick Boks Şampiyonası'nda Avrupa Şampiyonu oldu. 1.70 cm boyunda olan ve 60 kg olan İrem Akın spor hayatına 9 yaşında başladı.





İrem Akın Muaythai kadın sporcusu

Milli sporcu ve üç yıl arka arkaya şampiyon olan İrem Akın, daha başka birçok başarıya imza atarken Muaythai tek kadın sporcusu olarak da tarihe geçen isimlerden oldu. Abisi ile birlikte kick boksa gönlünü kaptıran İrem Akın yenilgi yüzü görmemiş bir sporcu.





İrem Akın kaç yaşında ve nereli?

İrem Akın şu an 22 yaşında. Eğitimini Marmara Üniversitesi Beden Eğitimi ve spor Öğretmenliği bölümünde tamamladı. Survivor 2020’de Şaziye’nin sakatlanması sonrasında takıma dahil oldu.



