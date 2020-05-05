Survivor jet ski oyununu kim kazandı? Survivor 67. bölüm izle

Survivor 2020, yeni bölümüyle izleyici ile buluştu. Survivor'da bu akşam jet ski ödül oyunu nefesleri kesti. Peki 4 Mayıs Survivor'da ödül oyununu hangi takım kazandı? Survivor 67. bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte yarışmaya dair merak edilenler..

Survivor'da bu akşam ödül oyununu kim kazandı?

Survivor'da ödül oyununda gönüllüler ve ünlüler karşı karşıya geldi. Ödülün malikanede konaklama, seçilen yemekler ve 80'ler partisi olduğu ödül oyununu gönüllüler takımı nefes kesen bir oyunun ardından 10-9 skoruyla kazandı.

Survivor 67. bölüm fragmanı











