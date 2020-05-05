Survivor jet ski oyununu kim kazandı? Survivor 67. bölüm izle
Survivor 2020 bu akşam 66. yeni bölümüyle ekranlara geldi. İlgiyle izlenen yarışmada jet ski ödül oyunu heyecanlı anların yaşanmasına neden oldu. Peki Survivor jet ski oyununu kim kazandı? Survivor 67. bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte yarışmaya dair detaylar...
05 Mayıs 2020, Salı 00:55 Son Güncelleme:
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Survivor 2020, yeni bölümüyle izleyici ile buluştu. Survivor'da bu akşam jet ski ödül oyunu nefesleri kesti. Peki 4 Mayıs Survivor'da ödül oyununu hangi takım kazandı? Survivor 67. bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte yarışmaya dair merak edilenler..
Survivor'da bu akşam ödül oyununu kim kazandı?
Survivor'da ödül oyununda gönüllüler ve ünlüler karşı karşıya geldi. Ödülün malikanede konaklama, seçilen yemekler ve 80'ler partisi olduğu ödül oyununu gönüllüler takımı nefes kesen bir oyunun ardından 10-9 skoruyla kazandı.