Survivor'da bu akşam yeni bir eleme heyecanı daha yaşandı. İlgiyle izlenen yarışma programı Survivor 2021'de bir isim adaya veda etmek zorunda kaldı.

Survivor 2021 ünlüler gönüllüler yarışması tüm heyecanıyla devam ediyor. Eleme gecesinin yaşandığı Survivor'da bir yarışmacı, adaya ve hayallerine veda etmek zorunda kaldı. Peki 1 Nisan 2021 tarihli Survivor'da kim elendi? 1 Nisan 2021 Survivor SMS sıralaması belli oldu mu? Yemek ödülünü kim kazandı?

İşte sevilen yarışma Survivor'a dair merak edilen detaylar...

Yarışmacılar ödül oyunu için birbirleriyle kıyasıya yarıştı. Nefesleri kesen ödül oyununu 10'a 8 skoruyla gönüllüler takımı kazandı. Ödülü kazanan gönüllüler takımı yemek ödülünün tadını çıkardı.

Gönüllüler takımında halk oylamasının birincisi Poyraz oldu. Oylamada birinci olan Poyraz 'Birinci olmak bana neden burada olduğumu hatırlatıyor ve kendime getiriyor. Herkese teşekkür ederim' dedi.

Ünlüler takımında ise seyirci oylamasının birincisi rakiplerini geride bırakan İsmail Balaban oldu. İsmail, haftalar sonra SMS oylamasında birinci oldu.

Duygularını anlatan İsmail 'Çok güzel bir an. Çok güzel bir his. İnsana motivasyon veriyor. Beni destekleyen, yanımda olduğunu hissettiren herkese şükranlarımı sunuyorum' dedi.

Yarışmada ilk eleme adayı gönüllülerden takımından Hanzade ve Aleyna Çalışkan olmuştu. İkinci eleme adayı ise ünlülerden Öykü olmuştu.

Bu akşamki konseyde gönüllüler takımının SMS birincisi Poyraz, elenmesi yönünde Aleyna Kalaycıoğlu'nun ismini verdi. Böylece yarışmada elenmesi için söylenen üçüncü aday Aleyna Kalaycıoğlu oldu. Gönüllüler takımında eleme adayları, Hanzade, Aleyna Çalışkan ve Aleyna Kalaycıoğlu oldu.

Ünlüler takımında SMS birincisi olan İsmail Balaban ise Çağrı'nın adını verdi. Böylece yarışmada tüm eleme adayları belirlenmiş oldu.

Survivor'da kim elendi?

Survivor 2021'de 1 Nisan Perşembe akşamı elenen isim ünlüler takımından Öykü Çelik oldu.

Duygusal veda

Öykü Çelik'in elenme ile birlikte takım arkadaşları gözyaşlarına boğuldu. Acun Ilıcalı 'Bu kadar kısa zamanda bu kadar kendini herkese sevdirdin. Survivor'ın gönül şampiyonu oldun' ifadelerini kullandı.

Ağlamamak için kendini zor tuttuğu görülen Öykü Çelin bütün arkadaşları ile vedalaştıktan sonra yarışmaya veda etti.

Öykü Çelik, 13 Temmuz 1987, İstanbul'da doğdu. Aslen Trabzonlu olan Öykü Çelik'in babası futbol antrenörüdür.

Trabzon Lisesi'nde okuduğu dönemde, bir arkadaşının tavsiyesi üzerine tiyatro kursuna gitti. Bilkent Üniversitesi Tiyatro bölümünde öğrenci olduğu dönemde geçirdiği bir trafik kazası sonucu vücudunda yanıklar meydana geldi. Tedavi sürecinden dolayı eğitimini yarım bırakmak zorunda kaldı. İyileşince özel oyunculuk dersleri aldı.

İlk oyunculuk deneyimini 2006 yılında 'Selena' adlı dizide 'Eda' rolüyle yaşadı. Buz pateni, futbol, kayak, roller skate gibi Spor dallarına merakı ve ilgisi vardır.

2014-2015 yılları arasında iş insanı Ahmet Murat Çakan ile evlilik yaşadı. Öykü Çelik 1.70 metre boyunda, 60 kilo ve yengeç burcudur.