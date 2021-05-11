Survivor 2021 ünlüler gönüllüler tüm heyecanıyla devam ediyor. Survivor'da salı akşamı yeni bir eleme heyecanı yaşandı. İlgiyle izlenen yarışma programı Survivor 2021'de bir isim adaya veda etmek zorunda kaldı.

Eleme gecesinin yaşandığı Survivor'da bir yarışmacı, adaya ve hayallerine veda etmek zorunda kaldı.. Peki, Survivor'da iletişim ödülünü hangi takım kazandı? 11 Mayıs 2021 tarihli Survivor'da kim elendi? Survivor SMS sıralaması belli oldu mu?

İşte sevilen yarışma Survivor'a dair merak edilen detaylar...

İLETİŞİM ÖDÜLÜNÜ KİM KAZANDI?

Yarışmacılar iletişim ödülü için birbirleriyle kıyasıya yarıştı. Nefesleri kesen iletişim oyununu 10'a 4 skoruyla gönüllüler takımı kazandı. Gönüllüler, ödül olarak, aile yakınlarıyla görüntülü görüşme şansını yakaladı.

11 MAYIS 2021 SURVİVOR SMS SIRALAMASI

Kırmızı takımda(ünlüler) haftanın halk oylamasında SMS birincisi Berkay oldu. Berkay yaptığı açıklamada, "İnanılmaz mutlu oldum. Beklemiyordum açıkçası. Bana oy atan herkese sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum" dedi.

Mavi takımda(gönüllüler) ise SMS birincisi Poyraz oldu. Böylelikle Poyraz'ın eleme adaylığı düşmüş oldu. Mavi takımda en çok oy alan ikinci isim Steven oldu.

SURVİVOR ELEME ADAYLARI KİMLER OLDU?

İlgiyle izlenen yarışma Survivor'da haftanın eleme adayları ünlüler takımından Batuhan, gönüllüler takımından ise Poyraz olmuştu. Bu akşamın eleme adayları ise mavi takımdan Sergen ve Dora oldu.

Kırmızı takımda ise SMS birincisi olan Berkay, 'Elenmeyeceğini düşündüğüm için İsmail diyorum' dedi.

Böylelikle yarışmada eleme adayları Batuhan, Dora, Sergen ve İsmail oldu.

SURVİVOR'DA KİM ELENDİ?

Survivor'da bu akşam elenen isim gönüllüler takımından Sergen oldu.

SURVİVOR SERGEN KİMDİR?

Sergen Bayar, 1998 yılında Balıkesir Ayvalık'ta dünyaya geldi ve eğitimini Adnan Menderes Üniversitesi Beden Eğitimi ve spor Yüksekokulu'nda sürdürüyor. Kişisel gelişim ve fitness antrenörlüğü yapan Sergen Bayar, aynı zamanda model olarak da çalışmalar yürütüyor.