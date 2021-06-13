Survivor kim elendi? 13 Haziran 2021 Survivor elenen isim

Survivor'da finale sayılı günler kala heyecan dorukta. Survivor 2021 ünlüler gönüllüler hızla finale yaklaşırken yarışma tüm heyecanıyla devam ediyor. Survivor'da bu akşam yeni bir eleme heyecanı yaşanacak. İlgiyle izlenen yarışma programı Survivor 2021'de bir isim adaya veda etmek zorunda kalacak.

Peki, Survivor'da bu akşam kim elendi? Bahama tatil ödülünü kim kazandı? İşte Survivor'a dair merak edilen o detaylar...

BAHAMALAR ÖDÜLÜNÜ KİM KAZANDI?

Survivor 2021, bu akşam yeni bölümüyle ekranlara geliyor. Finale sayılı günler kala heyecan dorukta. Survivor'da bu akşam Türk ve Yunan yarışmacılar büyük Bahamalar tatil ödülü için kıyasıya yarıştı. İki takımın karışık olarak yarıştığı büyük Bahama tatil ödülünü 10'a 5 skoruyla mavi takım kazandı. Mavi takım, büyük ödülün tadını doyasıya çıkardı.

SURVİVOR ELEME ADAYLARI KİMLER?

Survivor'da haftanın ilk dokunulmazlık oyununu finalde Batuhan'ı yenen mavi takımdan Poyraz kazanmıştı. Dokunulmazlığı kazanan Poyraz, elenmesi yönünde kırmızı takımdan Batuhan'ın ismini söylemişti.

Yarışmada haftanın ikinci dokunulmazlığını kazanan Berkay, elenmesi yönünde kendi takım arkadaşı Aleyna Kalaycıoğlu'nun ismini söylemişti. Mavi takımdan birisini söylenmesi beklenen Berkay'ın bu sürpriz kararı konseyde büyük şaşkınlığa neden olmuştu.

Survivor'da üçüncü dokunulmazlığı yine kırmızı takımdan Berkay kazanmıştı.Berkay, elenmesi yönünde aday olarak mavi takımdan Ayşe'nin adını söylemişti.

SURVİVOR'DA KİM ELENDİ?

Survivor 2021'de bu akşam yeni bir eleme heyecanı yaşanacak. Eleme adayları ise şu şekilde; mavi takımdan Ayşe, kırmızı takımdan Batuhan ve Aleyna Kalaycıoğlu.

Sevilen yarışma Survivor'da elenen yarışmacı konseyde belli olacak. Elenen isim belli olur olmaz haberimizde yer alacak.



