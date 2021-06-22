Magazin Survivor kim elendi? 22 Haziran 2021 Survivor elenen isim

Survivor kim elendi? 22 Haziran 2021 Survivor elenen isim

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Survivor kim elendi? 22 Haziran 2021 Survivor elenen isim

Survivor 2021'de bu akşam yeni bir eleme heyecanı yaşanacak. Son dörtlüye kalacak yarışmacılar bu akşamki eleme konseyi sonrasında belli olacak. Peki, Survivor'da bu akşam kim elendi? Survivor'da son dörtlüye kimler kaldı? İşte, Survivor'da elenen isim..

22 Haziran 2021, Salı 23:31 Son Güncelleme:
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Survivor'da büyük finale çok az bir zaman kala heyecan dorukta. Survivor'da bu akşam yeni bir eleme heyecanı yaşanacak. İlgiyle izlenen yarışma programı Survivor'da bir isim, adaya ve hayallerine veda etmek zorunda kalacak.

Peki, Survivor'da bu akşam kim elendi? Survivor'da son dörtlü final koltuğuna kimler kaldı? 

SURVİVOR ELEME ADAYLARI KİMLER?

İlgiyle izlenen yarışma Survivor'da eleme adayları mavi takımdan Poyraz ve Ayşe, kırmızı takımdan ise Berkay oldu.

SURVİVOR'DA KİM ELENDİ?

Yarışmada ada konseyi şu an devam ediyor. Elenen isim belli olur olmaz haberimizde yer alacak.

SURVİVOR'DA SON DÖRTLÜYE KİMLER KALDI?

Yarışmada ada konseyi şu an devam ediyor. Final koltuğuna kalan yarışmacılar belli olunca haberimizde yer alacak.

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