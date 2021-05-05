Magazin Survivor kim elendi? 4 Mayıs 2021 Survivor SMS sıralaması ve elenen isim kim oldu?

Survivor kim elendi? 4 Mayıs 2021 Survivor SMS sıralaması ve elenen isim kim oldu?

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Survivor kim elendi? 4 Mayıs 2021 Survivor SMS sıralaması ve elenen isim kim oldu?

Survivor 2021, bu akşam yeni bölümüyle ekranlara geldi. Survivor'da eleme konseyi toplandı ve sonrasında bir yarışmacı adaya veda etti. Peki, Survivor'da iletişim ödülünü kim kazandı? 4 Mayıs 2021 tarihli Survivor'da kim elendi? Survivor SMS sıralaması belli oldu mu? İşte Survivor'a dair merak edilen o detaylar...

05 Mayıs 2021, Çarşamba 10:00 Son Güncelleme:
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Survivor'da bu akşam yeni bir eleme heyecanı daha yaşandı. İlgiyle izlenen yarışma programı Survivor 2021'de bir isim adaya veda etmek zorunda kaldı.

Survivor 2021 ünlüler gönüllüler tüm heyecanıyla devam ediyor. Eleme gecesinin yaşandığı Survivor'da bir yarışmacı, adaya ve hayallerine veda etmek zorunda kaldı. Peki, Survivor'da iletişim ödülünü hangi takım kazandı? 4 Mayıs 2021 tarihli Survivor'da kim elendi? Survivor SMS sıralaması belli oldu mu?

İşte sevilen yarışma Survivor'a dair merak edilen detaylar...

İLETİŞİM ÖDÜLÜNÜ KİM KAZANDI?

Yarışmacılar iletişim ödülü için birbirleriyle kıyasıya yarıştı. Nefesleri kesen iletişim oyununu 10'a 6 skoruyla ünlüler takımı kazandı. Ünlüler, ödül olarak, ada hayatlarını anlatan kısa video çekip sosyal medyadan paylaşma şansını yakaladılar.

4 MAYIS 2021 SURVİVOR SMS SIRALAMASI

  • Ünlüler takımında halk oylamasının SMS birincisi İsmail Balaban oldu. İsmail, elenmesi yönünde Melis'in adını verdi.

SURVİVOR ELEME ADAYLARI KİMLER OLDU?

İlgiyle izlenen yarışma Survivor'da haftanın eleme adayları ünlüler takımından Sergen ve Merve Aydın olmuştu. Bu akşam da Melis'in aday olmasıyla tüm eleme adayları belli olmuş oldu.

SURVİVOR'DA TAKIMLAR BİRLEŞİYOR MU?

Sunucu ve yapımcı Acun Ilıcalı, konseyde büyük merak uyandıran bir açıklama yaptı. Ilıcalı, eğer bu akşam yarışmadan bir kadın yarışmacı elenirse takımların birleşeceğini söylemişti. Yarışmada Melis'in elenmesinin ardından takımların birleşmesi kesinleşti.

SURVİVOR'DA KİM ELENDİ?

  • Sevilen yarışma Survivor'da bu akşam elenen isim ünlüler takımından Melis oldu.

SURVİVOR MELİS KİMDİR?

Melis Sezer, 2 Haziran 1993 tarihinde İzmir’de doğdu. Türk millî tenisçi Melis Sezer, Enka Spor Kulübü oyuncusudur.

Melis Sezer, 2010 yılında Avustralya Açık Grand Slam Gençler Turnuvası'na ana tablodan katılmaya hak kazanan ilk Türk tenisçi oldu.

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