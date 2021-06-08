Survivor 2021 ünlüler gönüllüler hızla finale yaklaşırken yarışma tüm heyecanıyla devam ediyor. Survivor'da bu akşam yeni bir eleme heyecanı yaşandı. İlgiyle izlenen yarışma programı Survivor 2021'de bir isim adaya veda etmek zorunda kaldı.

Eleme gecesinin yaşandığı Survivor'da bir yarışmacı, finale çok az zaman kala adaya ve hayallerine veda etmek zorunda kaldı. Peki, Survivor'da iletişim ödülünü hangi takım kazandı? 8 Haziran 2021 tarihli Survivor'da kim elendi?

İşte sevilen yarışma Survivor'a dair merak edilen detaylar...

İLETİŞİM OYUNUNU KİM KAZANDI?

Survivor'da yarışmacılar iletişim oyunu için birbirleriyle kıyasıya yarıştı. İletişim ödül oyununu 10'a 4 skoruyla kazanan taraf mavi takım (gönüllüler) oldu.

Murat Ceylan ödül ile ilgili, ''Geçtiğimiz günlerde Türk Telekom Instagram hesabından bazı eşyaları paylaştık. Seyircilerimiz ise bu eşyaların kime ait olduğunu bilmeye çalıştılar ve hediyeler kazandılar. Kazanan takım Türkiye'den buraya gelen sevdiği eşyalarıyla buluşacak.'' dedi.

Mavi takım ayrıca Acun Ilıcalı'nın Instagram hesabından canlı yayın yapacak.

SURVİVOR'DA OTOMOBİL ÖDÜLÜ

Sunucu ve yapımcı Acun Ilıcalı, konseyde yarışmacılara büyük bir sürpriz açıkladı. Ilıcalı, yarışmacılara ödül oyununda otomobil kazanacaklarını söyledi. Yarışmacılar büyük ödülü duyunca büyük bir şaşkınlık ve sevinç yaşadı.

SURVİVOR ELEME ADAYLARI KİMLER?

Yarışmanın ilk dokunulmazlık oyununu Poyraz kazanmış ve eleme adayı olarak kırmızı takımdan Aleyna Kalaycıoğlu'nun adını söylemişti. İkinci adayı ise birinci olan kırmızı takımdan Berkay belirlemişti. İkinci eleme adayı ise mavi takımdan Steven oldu.

Üçüncü aday ise mavi takımdan Ayşe olarak açıklanmıştı.

SURVİVOR'DA KİM ELENDİ?

Survivor'da bu akşam elenen yarışmacı mavi takımdan Steven oldu.

SURVİVOR STEVEN KİMDİR?

Steven Salam, Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nden 2011’de Türkiye’ye gelmiş. Ve lise ve üniversiteyi Türkiye’de okudu.

Steven Salam, 2019’da Manisa Celal Bayar Üniversitesi Spor bilimleri Fakültesi Futbol Antrenörlük eğitim bölümünden mezun oldu. Geçen sene şampiyon olan ve 1. Amatörden Süper Amatöre çıkan İzmir Karayollar (Yolspor) takımında oynadığını belirten Steven Salam “Şimdi ise asıl maceraya gidiyorum Survivor'a” sözleri ile yarışmaya dair duygularını açıkladı.



