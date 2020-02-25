Survivor Melis elendi. Survivor Melis kimdir?

İlgiyle takip edilen yarışma Survivor 2020'de ikinci elenen isim bu akşamki bölümde belli oldu. Ünlüler takımından oyuncu Tuğba Melis Türk en az oyu alarak yarışmaya veda etti. Tuğba Melis Türk'ün kişisel hayatı hakkında bilgiler merak ediliyor. İşte güzel oyuncu Tuğba Melis Türk hakkında bilgiler.

Survivor Tuğba Melis Türk kimdir?

Tuğba Melis Türk, 7 Eylül 1990 tarihinde Bulgaristan, Sofya’da doğmuştur. Baba tarafı Azeri kökenlidir. Ailesi ile birlikte Bulgaristan’dan Türkiye’ye göç etmişlerdir. İstanbul’da yaşamaktadır. İstanbul Aydın Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi’nde Dram ve Oyunculuk Bölümü’nden mezun oldu. Akademi Neo’da oyunculuk dersleri aldı. Ayakkabı ve şapka tutkunu olan Tuğba Melis Türk, çileği çok sevdiğini söylüyor. Miss Turkey 2009 güzellik yarışmasında finalist, Miss Kemer Güzellik yarışmasında ise ikinci olmuştur. 2011 yılında Best Model of Turkey yarışmasında birinci oldu.