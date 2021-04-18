TV8'de yayınlanan Survivor 2021, yeni bölümleriyle ekranlara gelmeye devam ediyor. Geçtiğimiz salı günü oynanan iletişim oyununda parkurdaki engele burnunu çarpan Merve Aydın, kanlar içinde kalmış ve ambulansla hastaneye kaldırılmıştı. Birkaç gündür oyunlarda da adada da yer almayan Aydın hakkında açıklamayı Acun Ilıcalı yaptı.

Çekimleri Dominik'te gerçekleşen Survivor'da ünlüler-gönüllüler arasında mücadele tüm hızıyla devam ediyor. Özellikle sevdiklerinden haber alabildikleri iletişim oyunlarında daha da hırslanan takımlar, geçtiğimiz salı da oyunu kazanmak için mücadele etti.

İLETİŞİM OYUNUNDA SAKATLANDI

Ancak oyunda talihsiz bir kaza yaşandı. Ünlüler takımının iddialı kadın yarışmacılarından olan Merve Aydın, parkurdaki engele burnunu çarptı.

Bir anda kanlar içinde kalan Aydın, oyuna devam edememişti. Burnu doktor Metin Kuş tarafından kontrol edilen Aydın, kırık olduğu tespit edilince hastaneye kaldırıldı.

Metin Kuş'un 'Merve oynayamazsın' demesi üzerine Merve, "Metin ağabey durursa oynayabilirim. Ben alışkınım" demişti.

BURNUNDA PARÇALI KIRIK OLUŞTU

O akşam yapılan konseyde Acun Ilıcalı, Merve Aydın'ın burnunda parçalı kırık olduğu dile getirmiş; yarışmadaki akıbetinin daha sonra belli olacağını söylemişti.

ACUN ILICALI'DAN MERVE AYDIN AÇIKLAMASI

17 Nisan Cumartesi akşamı da 71. bölümüyle ekranlara gelen Survivor'da takımlar arasında hem market hem dokunulmazlık oyunu oynandı.

Acun Ilıcalı, market oyunu öncesi Merve Aydın'ın sağlık durumu hakkında açıklama yaptı. Merve'nin operasyonunun başarılı geçtiğini söyleyen Ilıcalı, tedavisinin devam ettiğini ancak son kararı Metin Kuş'un vereceğini söyledi.

'KARAR DOKTORUMUZ METİN KUŞ'UN'

Ilıcalı sözlerine, Metin Kuş, Santa Domngo'ya giderek Merve'nin burnu için tekrar kontroller yapacak. Ancak ben dün kendisini ziyaret etti. Durumu iyi ve morali yüksek. Bir an önce de dönemk istiyor. Şimdilik ön gördüğümüz Merve'nin bir süre sonra benche daha sonra da oyunlara dönebileceği yönünde. Ancak kararı doktorumuz verecek" diye devam etti.

MERVE AYDIN KİMDİR?

10 Mart 1994 tarihinde Mersin'de dünyaya gelen Merve Aydın, milli basketbolcudur. Oyun kurucu pozisyonunda oynamaktadır. Mersin Büyükşehir Belediyespor altyapısından yetişen Merve Aydın, günümüzde İspanya birinci ligi ekiplerinden C.B Al-Qázeres forması giymektedir.