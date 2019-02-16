Survivor Nagihan ile Sema arasında gerginlik!

TV8'de yayınlanan 'Survivor Ekstra' programında sunuculuk yapan Furkan Dede, All Star' takımında Nagihan Karadere'nin Adem Kılıçcı'ya ettiği sitemi hatırlatınca eski defterler açıldı.

'HIZLI AMA BAL YAPMAYAN BİR YARIŞMACISIN'

Nagihan, "Hızlı bir yarışmacısın ama bal yapmayan bir yarışmacısın" dedi. Sema ise "Ben senin gibi son bir ay puan yapmadım" karşılığını verdi.

'BENİ DIŞLADINIZ'

Sema'ya sert tepki gösteren Nagihan, "Adada kızlar bir araya gelip beni dışladınız. Yarışmada 'Günaydın', 'Nasılsın' dedim, cevap vermedi. Saçımı ördü, ada konseyinde bile söyledi" ifadelerini kullandı.

'TAKIM ARKADAŞLARININ GÜNAHINA GİRİYORSUN'

Sema da "Takım arkadaşlarının günahına giriyorsun. Güç oyununda benimle dalga geçtin. 'Direnme, kendini suya at' dedin" şeklinde konuştu.