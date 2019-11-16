'Survivor 2019'a damgasını vuran Sabriye Şengül, hayatındaki önemli detayları, Survivor'daki en'leri, yaşadığı pişmanlıkları ve aşk hayatıyla ilgili soruları Acunn.com röportajında yanıtladı.

Hayatında özel biri var mı?

Hayatımda biri yok.

Evlenmeyi istiyor musun?

Şu an için öyle bir düşüncem yok. Çünkü hedeflerim var, başarmak istediğim hayalim var.

'Zaten evlenecekmiş, sevgilisi var'

Survivor'dan Konstantinos'u çok beğenmiştin...

Artık yeter kaç sene oldu, unuttum. Zaten evlenecekmiş, sevgilisi var.

Yarışmadan sonra onunla görüşüp konuştun mu?

Birkaç kez Instagram'dan yazdı. Cevap vermeyince takibi bıraktı. Çok da umurumda.

'MMA kafes dövüşünde mücadele edecek ilk Türk kadın benim'

Kariyer hedefin ne?

Dünyanın en büyük iki organizasyonun birinde dövüşüyorum. MMA kafes dövüşünde mücadele edecek ilk Türk kadın benim. Gururluyum ve mutluyum. Hedefim orada kendi sıkletimde kemer almak. Şampiyon olmak istiyorum. Ondan sonra evlenebilirim.





Bu haberi de okudular Survivor Sabriye'den plaj pozu