Survivor 2020'deki performansıyla adını duyuran ve seyirci tarafından çok sevilen Cemal Can Canseven, Murat Boz’un 18 Eylül’de Harbiye Açıkhava’da vereceği konserde sahneye çıkacak. Ünlü popçu ile “Adını Bilen Yazsın” şarkısına düet yapacak.

Stüdyo çalışmalarına başladı

Geçtiğimiz günlerde Samsun Demir ve Mustafa Ceceli ile bir araya gelen Cemal Can Canseven, albüm çıkartacağını duyurmuştu. Survivor 2020 şampiyonu Cemal Can Cansever yeni şarkısı için stüdyo çalışmalarına başladı.

Survivor yarışmasında Acun Ilıcalı ve ekibinin geliştirdiği ‘Ünlülerle Anlat Bakalım’ formatına şarkıcı Mustafa Ceceli katılmıştı. Uzaktan bağlantı ile Survivor’a konuk olan Ceceli, Cemal Can’a sürpriz bir teklifte bulunmuştu. Ünlü prodüktör Samsun Demir’in albüm teklifini ileten Mustafa Ceceli, Cemal Can’ı heyecanlandırmayı başarmıştı.

Cemal Can, geçtiğimiz günlerde Mustafa Ceceli ve Samsun Demir’le bir araya geldi. Müzik kariyeri için eğitim alacağını söyleyen Survivor Cemal Can, ilk albüm çalışması için stüdyoya girdi. Ünlü aranjör Mustafa Ceceli ile ilk şarkısını hazırlayan Cemal Can bu anları sosyal medya hesabından paylaştı.





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