Survivor şampiyonu Yusuf Karakaya memleketi Elazığ’da böyle karşılandı

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Survivor şampiyonu Yusuf Karakaya, memleketi Elazığ’a gitti.

Davul ve zurnayla karşılanan Karakaya, memleketine elinde Survivor kupasıyla gitti.

Karakaya’yı havaalanında karşılamaya giden ailesi ve sevenleri izdihama neden oldu.

HALAY ÇEKTİ

Survivor’daki üstün mücadelesi ile gönüllere taht kuran Yusuf Karakaya, havalimanında halay çekmeyi de ihmal etmedi.

BÜYÜK ÖDÜLÜ NE YAPACAK?

Yusuf Karakaya, kazandığı 500 bin TL’yi ne yapacağı hakkında şöyle demişti:

“14 yaşımdayken bana bir el uzatıldı. Eğer o el uzatılmasaydı bugün belki başka bir yerde olurdum. Ben de birkaç yetenekli kardeşime kol kanat gereceğim. Belki içlerinden biri başarılar kazanır, başkalarına kol kanat gerer. Dünya böyle böyle değişecek. Ayrıca aileme rahat edecekleri bir ev almak istiyorum. Kendimle ilgili en büyük hayalimse dünyanın en büyük arenası UFC’de dövüşmek.”

YUSUF KARAKAYA KİMDİR?

2 Ekim 1994 Elazığ doğumlu Yusuf Karakaya, 14 yaşına kadar Elazığ’da yaşadı. Arkadaşının antrenmana çağırması sonucu kick boks ile tanıştı. Ailesi sporun çok gelecek getireceğini düşünmediği için kendisini başta desteklemedi; ama o hayallerinin peşinden gitmeye karar verdi.

BİRÇOK BAŞARI YAKALADI

İnternetten takip ettiği bir kulüp vardı, ailesinden habersiz Antalya’ya gitti. Kulübün kapılarını ona açtılar, antrenörü kendisine büyük destek oldu. Salonda yatıp bütün gün antrenman yapıyordu, ilk girdiği Türkiye Şampiyonası’nda madalya kazandı. Daha sonra amatörde Türkiye geneli ve uluslararası birçok başarı yakaladı. 18-19 yaşlarında artık bu işi profesyonel olarak yapması gerektiğini düşünmeye başladı, biletini aldı ve Tayland’a gitti.

TAYLAND’IN EN BÜYÜK DÖVÜŞ KULÜBÜ SPONSOR OLDU

Hazır değildi ama para kazanması gerekiyordu, dövüşmeyi kabul etti. O bölgenin kemeri için Amerikalı rakibiyle maça çıktı. 4. rauntta rakibini nakavt ederek kazandı. Tayland’ın en büyük dövüş kulübü kendisine sponsor oldu. Tayland’ın en büyük 3 organizasyonuna çıktı ve nakavtla şampiyon oldu, kral ve kraliçe kupalarını kazandı.

SAKATLIĞI UZUN SÜRDÜ

1.5 yıl Tayland’da kaldıktan sonra Türkiye’den maç teklifi geldi. Zamanın en büyük dövüşçüsü Nieky Holzken ile dövüşmek için maça çıktı; ancak burnu kırıldı ve doktor kararı ile maç bitti. Sakatlığı çok uzun sürdü, 1.5 yılı hastanede 6 ameliyat ile geçti. 6 ay önce yeniden dövüşe başladı. Slovak rakibini 2 rauntta nakavt etti ve kazandı. Antrenmanlarına aktif olarak devam ediyor. En büyük hedefi bir gün UFC’de Türk bayrağını dalgalandırmak.



