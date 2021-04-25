Survivor Sude, Survivor All Star’da yer alabilecek isimlerden birisi. Survivor Sude kimdir, kaç yaşında gibi sorular merak ediliyor. İşte Survivor Sude hakkında merak edilen detaylar..

SURVİVOR SUDE BURCU KİMDİR?

Sude Burcu, 11 Mayıs 1996 tarihinde İzmir’de doğdu. Babası futbol antrenörü, annesi pilates eğitmeni, 2 kız kardeşi de kendisi gibi tekvandocu. Manisa Celal Bayar Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi 3. sınıf öğrencisi Sude, İzmir Büyükşehir Belediyesi’nde spor hayatına profesyonel olarak devam ediyor. Aynı zamanda da zumba eğitmenliği yapıyor. 2 kez Avrupa 3.’lüğü, 1 kez Balkan Şampiyonluğu, 7 kez Türkiye Şampiyonluğu gibi dereceleri var.

Sude Burcu boyu: 1.66

Sude Burcu kilosu: 57

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