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Magazin Survivor voleybol kim kazandı? Survivor 63. bölüm izle

Survivor voleybol kim kazandı? Survivor 63. bölüm izle

Magazin

Survivor voleybol kim kazandı? Survivor 63. bölüm izle

Survivor 2020, bu akşam yeni bölümüyle ekranlara geldi. Çok merak edilen voleybol maçının ardından bil bakalım oyunu oynandı. Peki voleybol ve ödül oyununu hangi takım kazandı? Survivor 63. bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte detaylar.

01 Mayıs 2020, Cuma 01:56 Son Güncelleme:
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Survivor 2020, 62. yeni bölümüyle izleyici ile buluştu. Survivor'da bu akşam sembol oyunu ve ödül oyunu çok çekişmeli geçti. Peki bu akşam oyunu hangi takım kazandı?

Voleybol oyununu kim kazandı?

Survivor'da voleybol oyununda Survivor yarışmacıları ile Acun Medya karşı karşıya geldi. Kıyasıya bir mücadelenin ardından maçı Acun Medya 3-2 kazanmayı başardı.

Bil bakalım ödül oyununu kim kazandı?

30 Nisan 2020 tarihli Survivor 62. bölümde oynanan bil bakalım ödül oyununu ünlüler takımı 4-3 kazanmayı başardı.

Survivor 63. bölüm izle

Survivor 63. bölüm fragmanı yayınlandı



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