Survivor voleybol kim kazandı? Survivor 63. bölüm izle

Survivor 2020, 62. yeni bölümüyle izleyici ile buluştu. Survivor'da bu akşam sembol oyunu ve ödül oyunu çok çekişmeli geçti. Peki bu akşam oyunu hangi takım kazandı?

Voleybol oyununu kim kazandı?

Survivor'da voleybol oyununda Survivor yarışmacıları ile Acun Medya karşı karşıya geldi. Kıyasıya bir mücadelenin ardından maçı Acun Medya 3-2 kazanmayı başardı.

Bil bakalım ödül oyununu kim kazandı?

30 Nisan 2020 tarihli Survivor 62. bölümde oynanan bil bakalım ödül oyununu ünlüler takımı 4-3 kazanmayı başardı.

Survivor 63. bölüm fragmanı yayınlandı











