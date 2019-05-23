Survivor'ın 76. bölümü dün akşam seyirci ile buluştu. Ria'nın gidişinin ardından iki takım kozlarını yaşam evi oyununda paylaştı. Heyecan dolu yarışmada bir takım mükemmel ödüle uzandı. İşte ayrıntılar...

YAŞAM EVİ ÖDÜLÜNÜ KİM KAZANDI?

Survivor yaşam evi ödül oyununda yarışmacılar bir rehber eşliğinde gözü kapalı bir şekilde parkuru tamamlayıp düzeneğe topu yerleştimrye çalıştı. Düzenekte denge çok önemliydi. Zaman zaman yarışmacıların sinirleri gerildi. Oyuna Siyah takım iyi başladı ama Beyaz takım güzel bir çıkış yaparak 10'a 8 oyunu almayı bildi.

SURVIVOR HİKMET DİSKALİFİYE Mİ OLDU?

Survivor sunucusu Sakis 75. bölümde Hikmet'in sakatlığı hakkında açıklama yapmıştı. Sakis, Hikmet'in hastanede olduğu ve henüz durumunun netlik kazanmadığını aktarmıştı. Dünkü bölümde ise Hikmet hakkında yeni bir açıklama gelmedi.