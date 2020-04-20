Magazin Survivor Yasin Barış kavgası: Survivor’da diskalifiye mi var? Survivor 52. bölüm fragman izle
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Survivor Yasin Barış kavgası: Survivor’da diskalifiye mi var? Survivor 52. bölüm fragman izle

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Survivor Yasin Barış kavgası: Survivor’da diskalifiye mi var? Survivor 52. bölüm fragman izle

Survivor 2020'de merakla beklenen yeni bölüm fragmanı yayınlandı. 52. bölüm fragmanında Yasin ve Barış arasında yumruklaşma yaşanıyor. İzleyenler bu kavga sonrasında Survivor'da diskalifiye oldu mu diye merak ediyor. İşte detaylar.

20 Nisan 2020, Pazartesi 00:23 Son Güncelleme:
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Survivor'da ödül oyunu esnasında sinirlerin gerilmesiyle birlikte ortalık bir anda karışıyor. Survivor 52. bölüm fragmanında Yasin ve Barış arasında yumruklaşma yaşandığı görülüyor.

Survivor 52.bölümde neler yaşanacak?

20 Nisan 2020 Pazartesi akşamı ekrana gelecek yeni bölümde yarışmacılar annelerinin seçtikleri yemekleri yiyebilmek için performanslarını sergilemek üzere parkura çıkacak. . Bu sırada Berkan, topların fırlatıldığını görünce “neden bu takımda oyun kaybeden herkes bir şeyler fırlatıyor?” sorusunu soracak. Kavganın fitilini ateşleyen bu soru sonrası Barış “neden acaba?” diyerek Yasin’i işaret edecek.

Survivor'da Yasin ve Barış kavga etti

Yasin’in Barış’a cevap vermesiyle Barış bir anda çılgına dönecek. İkili arasında itişme ve yumruklaşmaya varan kavga gerçekleşecek. Kavga diğer yarışmacılar tarafından güçlükle ayrılacak.



Survivor’da diskalifiye mi var?

Kavganın ardından diskalifiye kararı alınıp alınmayacağı pazartesi akşamı yayınlanacak yeni bölümde belli olacak.

Dün Instagram hesabından canlı yayın yapan Acun Ilıcalı, iki yarışmacının istenmeyen görüntüler sergilediğini ifade etmiş ve "Diskalifiye olur mu olmaz mı bilmiyorum. Ödül çok önemliydi. Tansiyon yükseldi. İki takım da kazanmak isteyince ortaya kıvılcımlar çıktı. Birazdan toplantı yapacağız. Yarınki bölümümüzde sıkıntılar var." demişti.

Survivor 52. yeni bölüm fragman izle

Survivor 52. bölüm bölüm izle


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