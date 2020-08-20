Magazin Survivor Yasin iddialı: Başlıyoruz bummm! Hadi şans dileyin

Survivor Yasin iddialı: Başlıyoruz bummm! Hadi şans dileyin

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Survivor Yasin iddialı: Başlıyoruz bummm! Hadi şans dileyin

Survivor 2020'de büyük oylama sonucu İstanbul'da düzenlenen yarı finale gitmeye hak kazanan 3 yarışmacıdan biri olan Yasin Obuz stüdyoya girdi.

20 Ağustos 2020, Perşembe 23:12 Son Güncelleme:
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Survivor 2020 yarışmacılarından Yasin Obuz, çıkaracağı Rap şarkısı için stüdyoya girdi. Şarkıyı Burak King’den aldığını belirten Yasin Obuz, müzik konusunda da iddialı olduğunu söylemişti.

Yasin Obuz kimdir?

Yasin Obuz, 21 Kasım 1988’de Diyarbakır'da doğdu. 3 kardeşi olan Yasin Obuz, çocukluğundan bu yana spor yapıyor.

İlk spor lisansı 1998'de çıkan Obuz, amatör ve profesyonel olarak futbol oynadı. Bunların yanı sıra,çocukluğunda 2 yıl jimnastik yaptı, voleybol ve basketbol da oynadı. Ankara Hacettepe Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi'nde okuyan Obuz, üniversite yıllarında ise spor olarak fitness yaptı.

Üniversitede mutfağa merak saldığı için yemek yapmayı öğrenmeye başladı. Yemek yaparken mutlu olduğunu fark eden Yasin, bir dönem Rusya St. Petersburg’da yaşadı ve yaklaşık olarak 20 ülke gezdi. Gittiği ülkelerin mutfak kültürlerini, eğlence tarzlarını, yaşayış biçimlerini gözlemledi. Şimdi kendisine ait küçük bir işletmesi var.

Geçen sezon Masterchef yarışmasına katılan Yasin bu şekilde Survivor'a seçildi.


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