Survivor yeni bölümde Nusret Atakan'a karşı... Eleme adayları kimler?
Survivor 69. bölüm fragmanı yayınlandı. Yeni bölümde mükemmel bir ödül oyunu yarışmacıları bekliyor. Çünkü Nusret bu akşamki bölüme konuk oluyor. Kazanan takım et ziyafeti çekecek.
Survivor'da mücadele tüm heyecanı ile devam ediyor. Bu akşamki yarışma ise diğerlerinden daha farklı... Konuk Nusret, ödül et... Bu nedenle parkurda kıran kırana bir mücadele yaşanıyor. Nusret kendisine kafa tutan Atakan ile parkurda yarışıyor. Bakalım kim galip gelecek?
Yusuf ile Atakan ise bir kez daha karşı karşıya geliyor. Tartışmanın sonunda neler yaşanacağı ise merakla bekleniyor.
SURVIVOR ELEME ADAYLARI KİMLER?
Survivor'da bu hafta dokunulmazlık oyunlarında mağlup ayrılan takım Siyahlardı... Yapılan konseyde ise Yusuf, Atakan ve Emre eleme adayları seçildi.