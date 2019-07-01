Survivor 2019 Türkiye Yunanistan'ın 110. yeni ve final bölümünde korkutan bir gelişme yaşandı. İki finalistten biri olan Yusuf Karakaya'nın annesi, canlı yayında düşüncelerini paylaşırken fenalaştı. Stüdyoda paniğe neden olan olaydan birkaç dakika sonra Survivor'ın yapımcısı ve sunucusu Acun Ilıcalı'dan açıklama geldi...

ACUN ILICALI'DAN AÇIKLAMA

Survivor'da Yusuf Karakaya'nın annesinin fenalaşması ile ilgili olarak Acun Ilıcalı'dan önemli bir açıklama geldi ve Ilıcalı: Yusuf'un annesinin durumunun iyi olduğunu ve birazdan stüdyoya döneceğini açıkladı.