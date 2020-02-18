Survivor 2020 ünlüler takımı yarışmacılarından Ersin Korkut'un nasıl bir performans sergileyeceği merak konusu. Ersin Korkut, 8 Kasım 1977 yılında Hakkâri'de doğdu. Teyzesinin oğlu olan sinemacı Yılmaz Erdoğan'ın desteğiyle oyunculuğa adımını attı. İstanbul'a gelmeden önce Hakkâri'de taksi şoförlüğü yaptı, ardından İstanbul'da bir pizzacıda bulaşıkçı olarak çalıştı.

Yılmaz Erdoğan ulaştı

Kendi ayakları üzerinde durmak isteyen Ersin Korkut İstanbul'da hiçbir tanıdığını aramadı. Ancak bir gün, kuzeninin Merter'de bir pizzacıda çalıştığını duyan Yılmaz Erdoğan, Ersin Korkut'u bulup, Beşiktaş Kültür Merkezi'nde, yanında çalışması için çağırdı. 2000 yılında BKM'nin çeşitli birimlerinde görev almaya başladı.

Bana Bir Şeyhler Oluyor adlı tiyatro oyununun arka kadrosunda çalışırken, oyunda kendisi için uygun bir rol fark etti. Oyunda oynamak isteyen Ersin Korkut'a, Yılmaz Erdoğan; "Bu işler o kadar kolay değil" dese de, "Ben kendime güveniyorum abi" diyerek rolü kaptı.

Daha sonra Cem Yılmaz ile birlikte Doritos reklamlarında rol almış; canlandırdığı rollerdeki ilginç şivesi ve rol aldığı reklamdaki "Doktor bu ne?" repliği ile tanındı. BKM bünyesinde hazırlanan Çok Güzel Hareketler Bunlar adlı televizyon programındaki komik tiplemeleri ile beğeni topladı.



