Survivor'a bu hafta veda eden kişi belli oldu. Geçen hafta Türk takımından biri veda etmişti. Bu hafta, Survivor'a Yunan takımından bir yarışmacı veda etti.

SURVİVOR YUNAN TAKIMI ELEME ADAYLARI KİMLERDİ?

Survivor'da Yunan takımından bu hafta eleme postasına çıkan 3 isim Iouleita, Spyros ve Vasilis oldu.

SURVİVOR'A KİM VEDA ETTİ?

Yarışmaya loulieta veda etti

DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KAYBETTİLER

Yunan takımı 2 dokunulmazlık oyununu da kaybetti.

İlk eleme adayı takım kararıyla loulieta oldu.

İkinci eleme adayı Spyro, üçüncü eleme adayı ise Vasilis oldu.

GEÇEN HAFTA SURVİVOR'A KİM VEDA ETMİŞTİ?

Geçen hafta Türk takımı dokunulmazlık oyununu kaybetmişti.

Bu nedenle Türk takımından 3 eleme adayı çıkmıştı.

Survivor eleme potasına Atakan, Okay ve Kader çıktı.

Survivor'a Türk takımından Kader veda etmişti.

ACUN ILICALI'DAN BÜYÜK SÜRPRİZ

Survivor Türkiye-Yunanistan yarışmasının 11. bölümünde ödül oyunu oynandı. Yarışmacılar en çok zorlayan şey açlık. Her iki takım da ödülü alabilmek için kıyasıya mücadele etti.

Ödül oyununda 9-9'a beraberlik yaşandı. Acun Ilıcalı da sürpriz bir değişikliğe giderek her iki takıma da ödülü verdi.

SURVİVOR ÖDÜL OYUNUNDA, ÖDÜL NEYDİ?

Ödül, simit ve peynirdi. Acun Ilıcalı, ödülü her iki takımın da alacağını söyleyince yarışmacılar havaya uçtu.

ACUN ILICALI'DAN İZLEYİCİYİ SEVİNDİREN HABER

Survivor'da Yunan yarışmacıların konuşmaları altyazılı olarak çevriliyordu. Bazı izleyiciler de bu durumdan şikayetçiydi. Acun Ilıcalı Instagram üzerinden anket başlattı. Konuyla ilgili konseyde açıklama yapan Ilıcalı, "Survivor'da altyazılardan şikayet eden seyircilerimiz için bu hafta sonu Yunan yarışmacıların röportajlarını seslendirme yaparak verdik. Bu konuda yorumlarınızı merak ediyoruz. Seslendirme yapılan montajımızı beğenip beğenmediğini soruyoruz. Benim Instagram adresime girerek oylama yapabilirsiniz" dedi.

İOULİETA KİTRİNOU KİMDİR?

loulieta Kitrinou 26 yaşında ve Hios (Sakız adası) adasında yaşıyor. Model, aktris ve 100 metre koşu şampiyonu. Hios adasında turizmcilik yapıyor. İnatçı, kararlı ve hassas bir yapıya sahip. Daha önce Türkiye`de yaşamış ve çalışmış olması onun diğer Yunan yarışmacılar arasında en büyük avantajı olacak. Birçok Türk tanıması ve ayrıca Türk dilini konuşuyor olması Yunan takımına yardım etmesini sağlayacak.





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