Magazin Survivor'da basketbol maçını kim kazandı? Survivor 77. bölüm izle

Survivor'da basketbol maçını kim kazandı? Survivor 77. bölüm izle

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Survivor'da basketbol maçını kim kazandı? Survivor 77. bölüm izle

Survivor 2020 bu akşam 76. yeni bölümüyle ekranlara geldi. Survivor'da iki takım arasında kıran kırana geçen bir basketbol maçı mücadelesi yaşandı. Peki bu akşam oyunu hangi takım kazandı? Survivor 77. bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte detaylar.

15 Mayıs 2020, Cuma 00:57 Son Güncelleme:
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Ödül oyununun oynandığı Survivor'da bu akşam oldukça heyecanlı anlar yaşandı. Peki 14 Mayıs Survivor'da ödül oyununu hangi takım kazandı?

Survivor'da ödül oyununda gönüllüler takımı ile Acun Medya basketbol oyununda karşı karşıya geldi.

Büyük heyecana sahne olan oyunda oyuncular, kıyasıya rekabet etti. Kıran kırana geçen basketbol maçında kazanan çıkmadı ve maç 19-19 berabere sona erdi.

Survivor 77. bölüm izle

Survivor 77. bölüm fragmanı yayınlandı



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